Em expresso cerceamento da defesa TRE decide afastar do cargo o prefeito Adelson Oliveira de Iaçu

A confusão politica tomou conta da cidade de Iaçu desde a tarde de ontem, quinta-feira, 21, quando grupos minoritários das oposições saíram às ruas em estardalhaço, comemorando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que afastou do cargo o prefeito Adelson Sousa de Oliveira (PPS), em decisão inédita que surpreendeu os meios jurídicos diante do expresso atropelamento da legislação eleitoral e do direito de defesa. Em decisão anterior, no dia 18, o mesmo tribunal indeferiu o recurso da oposição que pedia o afastamento imediato do prefeito.

Acompanhando sua defesa com a equipe de advogados na capital baiana, o prefeito Adelson Oliveira se revelou surpreso diante da decisão do TRE, declarando que “essa é uma situação inusitada, pois nunca ocorreu decisão igual no TRE da Bahia”. Para evitar a interrupção do mandado concedido pela soberania do voto popular, o prefeito está interpondo mandado de segurança, até decisão do mérito no Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Efeito suspensivo

Os especialistas em direito eleitoral criticam a decisão do TRE, classificando-a “precipitada”, lembrando que o Código Eleitoral que norteou o pleito de 2016 garante a permanência do titular no cargo até o julgamento de eventual recurso por instancia superior, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, onde Adelson interpõe ainda hoje, 21, um mandado de segurança.

Os juristas citam inclusive o Artigo 257, § 2: “O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo”.

Com a nova redação, a legislação eleitoral passou a garantir a permanência do titular de mandato eletivo no cargo que ocupa, até o julgamento de eventual recurso em instancia superior.

Cerceamento da defesa

Os meios jurídicos também estrão surpresos diante do afastamento do prefeito, pois pedem ao TRE a inclusão no processo de defesa do PCdoB, dos comprovante de pagamentos dos filiados e sua quitação eleitoral junto ao partido, quando decidiu pela coligação com o PPS, indicando Carlito de Vavá para compor a chapa como candidato a vice, nas eleições municipais de 2016.

O prefeito Adelson Oliveira cita que nos últimos embargos apresentados constam o registro no sistema Filiaweb, de todos os filiados do PCdoB; declarações individuais de cada filiado e do Diretório Municipal a favor da coligação com o PPS; relação de quitação da taxa anual dos filiados para o direito de voto na convenção; além da declaração publica do presidente estadual do PCdoB, apresentando a chamada “Lista Vermelha” comprovando a regularidade dos filiados. “Queremos que o processo retorne ao primeiro grau para que ele retome seu curso normal, com a justiça ouvindo a nossa defesa”, defende o gestor Adelson confiante na justiça.