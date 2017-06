Em coletiva de imprensa Joyuson Vieira faz resumo dos 150 dias e denuncia crime do ex-prefeito de Utinga

A entrevista coletiva concedida pelo prefeito Joyuson Santos Vieira (PSL), na manhã deste sábado, 3, na Secretaria de Assistência Social, gerou uma grave denuncia de crime de responsabilidade praticado pelo ex-prefeito Alberto Muniz, que foi acusado de desvio de verba do Fundef para o uso indevido na obra de reforma da Praça Antônio Muniz. “Houve uso equivocado dos recursos do Fundef, uma verba de R$7.0 milhões que Utinga recebeu no final de dezembro de 2016”, revelou, criticando o ex-prefeito. Presentes na coletiva os editores dos jornais O Paraguaçu e Jornal da Chapada (Itaberaba), os blogs Ruybarbosanoticias e Blogodobarbosa e a emissora de Rádio Cultura AM de Utinga.

150 dias de muito trabalho

Durante a coletiva o prefeito Joyuson fez uma longa resenha das realizações administrativas pelo período de 150 dias do seu terceiro mandato. Citou os avanços na saúde destacando a recuperação e pleno funcionamento do Hospital Municipal; na área de infraestrutura citou o banho de luz na cidade com a substituição por lâmpadas Led e a criação do Disk Luz;

No setor administrativo enfatizou as reformas dos órgãos, ampliando a informatização e reforma da Prefeitura; enfatizou as melhorias na área de segurança, ao preparar com recursos próprios, em tempo recorde de 30 dias, as instalações da nova Delegacia de Policia e a nomeação pelo DEPIN, de um delegado titular para o município; destacou os avanços da educação para recuperar os indicadores do IDEB, que nos seus dois mandatos anteriores deram destaque nacional ao município; e comemorou “a aposentadoria do carro-pipa no município, pois conseguimos levar água para 100% das nossas comunidades rurais”, garantiu Joyuson, sob os aplausos dos secretários e assessores presentes.

Provocado pelo jornalista Salvador Roger, de O Paraguaçu, o prefeito Joyuson Vieira respondeu também sobre os problemas do Rio Utinga, que sofre sérias ameaças de morte, e a descoberta de reserva subterrânea de gás, através a perfuração de poços artesianos, que serão motivos de matéria especial.

Desvio do Fundef

O que mais chocou os profissionais de imprensa presentes foi a revelação dos desvios da verba do Fundef, praticados pelo ex-prefeito. Na entrevista Joyuson criticou dizendo que “o ex-prefeito se arvorou em gastar sem nenhum planejamento, a verba recebida nos 20 dias do final do mandato, quando já estava derrotado na tentativa de reeleição”.

Conforme Joyuson, em dezembro de 2016 o município recebeu um montante de R$7.0 milhões de Reais, oriundos de uma ação judicial movida há mais de 10 ou 11 anos, pelo município contra a União, cobrando diferenças de repasses do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF. Citando o município vizinho, como exemplo de legalidade, o prefeito informou que “o município do Bonito também recebeu R$9.0 milhões e não mexeu nesses recursos, preferindo deixar em aplicação, para que o sucessor planejasse seu uso”.

Com Utinga foi diferente. Contou Joyuson que, “sem tempo hábil para aplicar o dinheiro como manda a Lei e os regulamentos do Fundef, o ex-prefeito pagou R$115, a 120 mil a uma empresa que executava a obra de reforma da Praça Antônio Muniz, cometendo então uma série de crimes e irresponsabilidades de desvio do dinheiro público”.

Joyuson fez questão de elogiar, com ressalvas, o ex-prefeito pelo fato de ter comprado às pressas 10 ônibus escolares 0km, “que seriam adquiridos com melhor economicidade numa concorrência mais justa”.

Demanda de 10 anos

Esta verba extra chegou aos cofres da Prefeitura porque – explicou Joyuson – quando foi criado o Fundef em 1998, a União se comprometeu pela lei a repassar um complemento financeiro para os municípios menos desenvolvidos e amais pobres situados no semiárido do Nordeste. E isso não foi feito. Muitos municípios como Utinga, entraram na Justiça em 2005/2006, reivindicando a diferença num processo que se arrastou por mais de 10 anos.