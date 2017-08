Em Brasília, prefeito Dinho Campos conquista novos investimentos para Boa Vista do Tupim

Percorrendo os gabinetes nesta semana em Brasília, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), recebeu a confirmação de novos investimentos para alavancar o progresso do município de Boa Vista do Tupim. Cumprindo pauta de uma viagem oficial iniciada na terça-feira, 1º de agosto, o prefeito esteve na manhã desta quarta, 2, no Congresso Nacional, onde foi recebido pelo deputado federal baiano Jutahy Magalhães Junior (PSDB).

Conforme o prefeito Dinho Campos, o deputado Jutahy tem assegurado inúmeras providencias em Brasília, canalizando a aprovação de projetos a favor da população tupinense. Com as articulações em Brasília, Dinho Campos vem conseguindo autorização para a retomada das obras do governo federal, que foram abandonadas sem conclusão, pela gestão passada do Partido dos Trabalhadores.

Conclusão das obras inacabadas

Hoje pela manhã, ainda em Brasília, o prefeito Dinho Campos despachou com o superintende Silvio Pinheiro, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, tratando da recuperação das obras das 9 escolas que ficaram inacabadas e abandonadas pela gestão passada do PT. O prefeito esteve acompanhado pelo deputado estadual Adolfo Viana (PSDB), que intercedeu pedindo prioridade na solução dos problemas, para que em breves dias, as construções das escolas sejam retomadas pela atual administração do Governo da Reconstrução.

Outra ação positiva conquistada pelo prefeito Dinho Campos, foi a instalação da Internet Banda Larga em várias escolas da zona rural. “Esta é mais uma conquista para a rede municipal de educação, permitindo aos nossos alunos o acesso às novas tecnologias!”, comemora a secretária municipal Vilma Arruda.

Através do FNDE foram contemplados com Internet as escolas rurais dos assentamentos do INCRA, de Barra Verde, Bom Jesus, Cana Brava, Beira Rio, e Beija Flor, além das escolas dos distritos e povoados do Iguape, Santa Luzia, Terra Boa e o Baixio.