Em Boa Vista do Tupim o povo vai brincar no Carnaval dos Que Ficam

Para manter acesa a alegria do povo tupinense durante o feriadão da folia momesca, a Prefeitura de Boa Vista do Tupim está preparando a primeira festa do ano, o Carnaval dos Que Ficam. O ambiente da festa na Praça Ruy Barbosa vem sendo preparado pela Diretoria de Cultura, que montou uma programação com várias atrações regionais nos dias 27 e 28.

Conforme o diretor de Cultura Weldon Bitencourt, a folia terá como animadores o cantor Alex Ouro e o Grupo Folias e Frevos, que darão ritmo para a galera brincar pra valer.

Na segunda-feira (27) haverá o animado desfile do Cortejo do Cão, um grupo fantasiado de caretas que animará as ruas da cidade com muitas brincadeiras e farras, com saída às 16h00 da Praça San Juan (em frente da Delegacia).

Na terça-feira (28) a animação será motivada pelos grupos de fantasias e os blocos de camisa, com a participação da juventude. No final dos dois dias, entrando pela noite, acontecerão os animados bailes carnavalescos para alegria e diversão de todas as idades.

Entusiasmado com a brincadeira carnavalesca que animará a cidade, Weldon destaca o apoio que o prefeito Dinho Campos, para a promoção da cultura no município. “O resgate das manifestações culturais do nosso povo é muito importante, para manter acesa a alegria de viver dos tupinenses”, salientou o diretor de cultura.