Em Andaraí, um adolescente vitima denuncia caso do jogo Baleia Azul

A Polícia Militar investiga a primeira denúncia de Desafio da Baleia Azul em Andaraí, municio turístico situado na Chapada Diamantina.

O caso foi denunciado a polícia militar na tarde desta sexta-feira (21), onde um adolescente de 14 anos, havia cometido automutilação após aceitar participar do suposto jogo baleia azul.

O menor foi localizado no no bairro Alto do Ibirapitanga, onde é residente . A vitima relatou que já está na 4° fase do jogo, onde já apresentava algumas mutilações no corpo (uma baleia no braço esquerdo, e uma coroa no braço direito) desenhados à lâmina.

O mesmo relatou que participava de um grupo no “WhatSapp” com no mínimo 30 participantes locais, onde todos já estão efetivamente no jogo e um deles encontra-se na fase 38, que vai até a fase 50, onde a finalização é a demonstração da coragem extrema, cometendo o suicídio.

A guarnição orientou o menor sair do jogo e orientou a família procurar a delegacia. Onde o delegado procederá com as investigações.

A policia orienta que é importante que sejam feitas denúncias desse tipo ao 190, pois trata-se de um jogo que mexe com o psicológico dos adolescentes, caso tente sair do jogo são ameaçados, prometem até matar os pais e demais familiares, vale lembrar que este jogo já chegou nas pequenas cidades como Andaraí e podem chegar a Mucugê, Nova Redenção, Ibiquera, Itaetê dentre outras.

Baleia Azul

No jogo mortal, os participantes devem seguir uma série de 50 desafios. Dentre eles cortar a própria pele, se fotografar do alto de um prédio e, por fim, tirar a própria vida. O Baleia Azul foi criado na Rússia e suspeita-se de que esteja relacionado à morte de vários adolescentes por lá.

Após a repercussão de casos envolvendo games perigosos no ambiente da internet, a Polícia Civil de Minas Gerais elaborou uma série de dicas de prevenção voltadas para os pais e para os adultos em geral para evitar que crianças e adolescentes sejam expostos a crimes via ambiente virtual.

Confira: