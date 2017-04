Em 90 dias, a nova gestão de Ibiquera resgata os serviços públicos e implanta melhorias na saúde

A população de ibiquerense vem experimentando novas oportunidades e mais acesso aos serviços públicos da Prefeitura que, em apenas 90 dias da nova gestão liderada pelo prefeito Ivan Claudio de Almeida (PMDB), vem garantindo qualidade no atendimento ao povão, implantando novos serviços e ações inovadoras. “Nasce uma Nova Ibiquera, na prefeitura e no coração do nosso povo”. Quem afirma isso é o ex-prefeito e atual chefe de gabinete, Edmundo Souza de Oliveira, que administrou o município por um mandato (2005-2008), ao confessar sua admiração pela determinação e capacidade administrativa do jovem advogado Doutor Ivan.

A população tem aplaudido as melhorias na área da saúde, diante do pleno funcionamento da Unidade Saúde da Família 01, com médico, odontólogo, enfermeiro e técnicos de enfermagem, com os serviços permanentes de Vigilância em Saúde, Atenção Básica, cadastramento em TFD, que garante ao paciente o tratamento nos grandes centros de saúde; e Serviço de USG (ultrassonografia obstétrica), que antigamente só chegava para os apaniguados e protegidos dos ex-prefeitos.

A Prefeitura implantou os serviços de ultrassonografia garantindo o acesso das mulheres grávidas a este exame especializado, realizados através modernos aparelhos tecnológicos, cujos exames são conduzidos pelo médico Ricardo Vinícius Ribeiro, deixando a população satisfeita com o atendimento.

Pronto atendimento 24 horas

Já está em pleno funcionamento na cidade, o atendimento de emergência no Pronto Atendimento de Ibiquera – PAI, com plantões ininterruptos, 24 horas, na Rua 7 de Setembro. Técnicos da secretaria de educação do município revelam que, há mais de quatro década de existência o Pronto Atendimento veio a ser inscrito agora, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, do Ministério da Saúde”. Com a certificação de funcionamento do PAI, o prefeito Ivan conseguiu através ação do deputado federal, Lúcio Vieira Lima, a aprovação de uma emenda ao Orçamento da União, no valor de R$400 mil, para equipar aquela unidade de Pronto Atendimento.

A população já é atendida também, com os serviços ambulatoriais ortopédicos e psicossocial, amparando os pacientes com atendimento em saúde antes inexistentes no município. Além disso, a Farmácia Básica Municipal estará funcionando normalmente, a partir desta segunda-feira, 3/4, em sua sede própria na Rua Pedro Cílio de Souza.

Centro de saúde será reformado

O principal Centro de Saúde da cidade teve que ser fechado para reformas, atendendo ao planejamento estabelecido pelo prefeito Ivan Almeida, que pretende adequar o imóvel para atender com qualidade a saúde do povo de Ibiquera. “Agradecemos à comunidade pela compreensão pois, se fez necessário a interrupção do serviço no Centro de Saúde, onde as instalações precárias não oferecia condições para atender a população”, esclareceu Doutor Ivan.

Além de não atender a legislação sanitária vigente, a estrutura física do imóvel estava seriamente danificada pela falta de manutenção nos últimos oito anos. As obras de reforma serão iniciadas imediatamente, tendo o prefeito Ivan dado o prazo de sessenta dias para que a secretaria de Obras e Infraestrutura entregue o prédio ponto.