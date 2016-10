Eleições em Itaberaba transcorrem em clima de tranquilidade

Logo pela manhã cedo, em plantão no Cartório Eleitoral, a juíza Renata Furtado Foligno iniciou o acompanhamento das atividades das eleições, neste domingo de intensa manifestação eleitoral. A magistrada afirmou que “o clima é de muita tranquilidade em Itaberaba”, com a eleição transcorrendo sem fatos que atrapalhem a vontade dos eleitores. Apesar da nossa redação não ter entrevistado o promotor público eleitoral Thyego de Oliveira Matos, comenta-se que o MP teve uma semana de muitas diligencias para garantir um pleito eleitoral tranquilo.

Consultas de seções

Através do portal do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). No site do Regional (www.tre-ba.jus.br), o eleitor poderá fazer suas consultas. Bastará, clicar no menu principal, seguir o caminho: Eleitor > Título e local de votação.

Para agilizar ainda mais o atendimento ao eleitor, o TRE lançou, o Disque Título, serviço de call center onde o cidadão pode confirmar endereços dos locais de votação, números de seções e zonas eleitorais, além dos documentos necessários para votar.

Eleitores poderão entrar em contato com a Justiça Eleitoral pelo número (71) 3373-7000, opção um (1) ou nove (9).