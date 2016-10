Eleição de Cézar de Adério derrotou o reinado de 24 anos de Galego em Milagres

Uma nova fase política e administrativa terá início no município de Milagres a partir de 1º de janeiro de 2017, quando o jovem Cézar Rotondano Machado, o popular Cezar de Adério (PP), será empossado no cargo de prefeito municipal, acompanhado do vice-prefeito Marcos Queiroz. O empresário Cézar entra para a história do município como o jovem que, sem experiência política, derrotou um império autoritário e corrupto montado pelo prefeito Raimundo Souza da Silva Galego, que explorou e dominou o município por longos 24 anos.

Sente-se pelas ruas da cidade um certo ar de alivio e alegria da população, diante da mudança que se aproxima, depois que o povo derrotou pelo voto, nas urnas, o “Prefeito Engomadinho”, que se tornou símbolo da corrupção e da iniquidade em Milagres, com repercussão e repúdio por toda a Bahia. Galego levou voz de prisão da Justiça neste ano, por ato de corrupção do erário público, juntamente com o também corrupto ex-prefeito João Evandro Silva Santos, que juntos saqueavam os cofres municipais. Eleito para o primeiro de quatro mandatos, em 1993, Galego utilizou o estilo hitlerista para dominar o município durante 24 anos, de forma autoritária, corrupta e clientelista, maquiando a cidade com obras superfaturadas, das quais solapava grandes somas, deixando o povo a pedir-lhe esmolas para continuar mandando.

Mudança de estilo e caráter

Com sua fala franca, objetiva e direta, o jovem empresário Cézar de Adério, declarou durante toda a campanha eleitoral que “o medo deu lugar à esperança de um novo tempo, o tempo da mudança”. Com o discurso do novo, Cézar foi entusiasmando a juventude e toda a população, atraindo o carinho e as manifestações de solidariedade de milhares de pessoas, que vinham de todos os recantos do município para afirmar-lhe apoio. Empolgado com o crescimento da campanha, o jovem Cézar anunciava em animadas caminhadas que “Milagres vai experimentar um novo estilo de governar, em que o prefeito estará presente ouvindo o povo, planejado os investimentos ao lado do povo, para que o município seja mais feliz e possamos criar oportunidades de emprego e renda para todos”.

Por vários comícios da campanha Cezar chamou o povo para abraçar o sonho da mudança e, com a vitória esmagadora das unas no dia 2 de outubro, derrotando sua oponente Dona Rosa (PSD), a candidata apoiada por Galego, com uma frente de 1.028 votos, César hoje afirma: “Eu e Marcos somos os instrumentos da mudança que vocês escolheram e que Deus colocou diante de vocês, com o compromisso de darmos a Milagres um novo tempo de desenvolvimento econômico e de justiça social”, garantiu o jovem empreendedor.

Futuras mudanças

Em seu plano de governo registrado junto à Justiça Eleitoral, Cézar garante que a futura Gestão Pública Municipal será norteada por cinco princípios: 1) Eficiência e Dinamismo na Gestão; 2) Austeridade, Transparência e Responsabilidade Fiscal; 3) Legalidade e Moralidade na Concepção e Execução dos Projetos; 4) Sintonia e Identidade com as Prioridades e Demandas Sociais; 5) Meritocracia nas Atividades e Serviços Públicos, o que permitirá ao Município um desenvolvimento sustentável em todas as atividades socioeconômicas.

Cézar informa que no início do mandato, estará desenvolvendo estudos técnicos e diagnósticos em todos os setores do município, visando identificar as prioridades de investimentos que melhor atendam as necessidade da população, de forma a gerar novas oportunidade de inclusão econômica e social para o povo.