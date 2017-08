Eleição da UNEB terá três candidatos disputando a reitoria

As eleições deste ano para Reitor da Universidade Estadual da Bahia – UNEB promete ser mais animada e disputada, vez que três candidatos entraram na disputa pelo cargo de Reitor. Entraram no páreo e já estão percorrendo os 27 campus universitários espalhados por toda Bahia, os candidatos Carla Liane Nascimento Santos, que apresenta como candidato a Vice-Reitor, Joabson Lima Figueiredo; José Bites de Carvalho, tendo como candidato a Vice-Reitor, Marcelo Duarte Dantas de Ávila; e Valdélio Santos Silva com a candidata a Vice-Reitora, Márcia Guena dos Santos.

Os candidatos foram homologados e divulgados pela Comissão Eleitoral das Eleições Diretas para os Cargos de Reitor e Vice-Reitor (2018-2021) no dia 8 de agosto, em ato publicado no D.O. e no portal da UNEB.

Debate em Itaberaba

No próximo dia 23, a partir das 18h00, os três candidatos confirmaram a participação no debate que será realizado pelos diretórios acadêmicos do Campus XIII da UNEB de Itaberaba. Oportunidade em que os estudantes conhecerão as propostas dos candidatos e poderão apresentar sugestões e metas para a plataforma da futura gestão.

Um dos candidatos, o professor José Bites, é o atual Reitor da Uneb que tenta a reeleição, gerando a oportunidade para a critica frontal ao seu modelo de administração.