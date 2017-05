Elaboração do PPA define prioridades para o desenvolvimento de Milagres

Esta semana as diversas lideranças e representações populares de Milagres, mantiveram sucessivas assembleias para discussão e elaboração do PPA, o Plano Plurianual da administração municipal, para execução no período de 2018 a 2021. A reuniões aconteceram desde a terça-feira, 23, envolvendo a Secretaria de Saúde, seguindo na quarta com Educação e culminando na quinta, 25, na Assistência Social. A inovação na elaboração do PPA, está no fato do prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cézar de Adério (PP), ter orientado para a discussão aberta à população, tornando o PPA Participativo, como determina a legislação.

“Pela primeira vez na história contemporânea da cidade de Milagres realiza-se, de forma participativa o Plano Plurianual, motivando o povo a discutir o seu futuro”, declarou o vereador Roberto, lembrando que nas gestões anteriores o PPA era elaborado por técnicos nos gabinetes, “excluindo a participação popular”.

Propostas

Coordenado pela controladora interna da prefeitura, Luciana Jandre, a elaboração do PPA abordou seis eixos temáticos: 1-Emprego, 2-Saúde, 3-Social, 4-Educação, cultura, esportes e turismo; 5-Segurança e 6-Infraestrutura. Varias propostas foram levantadas, como o resgate da historia e o fomento ao turismo religioso, apontados pelo ex-vice-prefeito Hélio Cabral, que apresentou o perfil histórico do município; A formação de cooperativas e o incentivo ao microcrédito foram apontados como alternativas para motivar o emprego e renda da população, como destacou a secretária Leziany Santos Ribeiro Lima, da Assistência Social; Ampliar parcerias com a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) para elevar o nível do ensino-aprendizagem, foi enfatizado pela secretária Sandra Mara, da Educação, dentre muitas outras sugestões.

As assembleias participativas contaram com as presenças dos vereadores Roberto de Lourival (PCdoB), Jo de Dilza (PSL), Fernando Dulica (PCdoB) e Evanilson Queiroz (PP), que apresentaram sugestões.

A comissão sistematizadora das propostas e redação final do PPA, conta com o apoio dos secretários Danilo Pierry Santana (finanças), Antônio Carlos Rodrigues Regis Cigano (infraestrutura), Cristian Santana (saúde), Maria Bethânia Rotondano Machado (administração) e os demais secretários. Sendo coordenadora e relatora, Luciana Jandre, salientou que o PPA será disponibilizado na Internet para conhecimento de toda a população milagrense.