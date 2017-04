Diva brilhante: Ivete inicia desfile para folião pipoca no carnaval de Salvador

De look rosa brilhante, Ivete começou o desfile para o folião pipoca na noite desta quinta-feira (23) no carnaval de Salvador. A musa baiana começou o show com sua música de trabalho, “O Doce”, que também é inspiração este ano na ornamentação do trio e no figurino da baiana. Entre os artistas convidados, Ivete trouxe o ator Rodrigo Simas em cima do trio.

Chegada

Rodeada de fãs, a baiana Ivete Sangalo chegou ao trio Barretão, onde puxa um bloco sem cordas na noite desta quinta (23) no circuito Dodô (Barra Ondina). Como de costume, ela chegou coberta por um hobby, este ano na cor rosa, acenou e brincou com os fãs ao som de “Ivete, eu te amo” e subiu no Baretão, trio que a acompanha.

“O trio vem todo no tema doce. Vai ser uma loucura, porque tem tudo a ver com esse meu momento The Voice Kids, também. E essa coisa de não tirar o doce da boca da criança, no carnaval, é uma música totalmente carnavalesca. Eu venho com o figurino todo de doce. Um amigo meu falou assim: ‘Você vem de brigadeiro? ’. Eu disse: ‘Calma, querido. Para eu vir de brigadeiro eu tinha que consumir bastante brigadeiro’. Mas eu venho fazendo uma alusão a esse tema doce”, brincou.

Repertório do carnaval

Ivete contou que já incluiu no repertório do carnaval hits que são aposta de outros artistas. “Eu sou uma mulher do axé, carnavalesca de nascença. Eu não poderia cantar o carnaval inteiro só com o ‘Doce’. Além do repertório meu de carreira, tem o repertório dos colegas. Eu vou tocar a música de Tomate, a de Saulo, de Claudia [Leitte], de Durval Lelys, de Léo Santana, de Harmonia [do Samba]. Enfim, vou tocar de tudo”, disse.

Durante a entrevista ela ainda mostrou que está com os hits na ponta da língua e deu uma palhinha durante a entrevista. “A santinha perdeu o juízo… Essa é maravilhosa”, brincou Ivete sobre a música de Léo Santana.

Ela ainda cantou trechos de “Mulheres no Poder”, do Psirico, “Desafio do Manequim”, do É o Tchan, “Me libera, Nêga”, de MC Beijinho, dentre outras canções que estão fazendo a cabeça dos foliões. “Adoro ‘Me Libera, Nêga’”, disse a cantora ao tentar cantar a música igual ao MC Beijinho.

Conexão Salvador – Rio de Janeiro

Este ano, a cantora baiana se divide entre Salvador e Rio de Janeiro. “O carnaval sempre foi um momento ápice de emoção, de toda minha dedicação. O carnaval da Bahia sempre foi, sempre será muito importante para mim. Todos os anos eu vivo essa expectativa. E esse ano tem essa cereja deliciosa que é essa homenagem [da Grande Rio]. Eu confesso a você que eu jamais imaginei ser homenageada por uma escola de samba. A Grande Rio está enchendo o meu coração de alegria”, revelou.

A cantora falou sobre a emoção de ser recebida por milhares de pessoas no ensaio técnico da escola de samba, no final de janeiro deste ano. “No ensaio técnico tradicional das escolas tinham em torno de 15 mil pessoas. No ensaio da gente tinha quase 70 mil pessoas. Eu me senti totalmente rainha”, disse. Com o enredo “Ivete do rio ao Rio”, a escola desfila no domingo (26). “Eu sou o tema de uma escola que quer que eu seja. Eu fico muito feliz de uma filha da Bahia estar sendo homenageada no carnaval do Rio de Janeiro”, afirmou Ivete.

No carnaval de Salvador, Ivete desfila três dias no circuito Dodô (Barra-Ondina). Além do show desta quinta (23), no sábado (25) ela anima os foliões do bloco Cerveja e Cia e encerra a folia na segunda-feira (27) no comando do bloco Coruja.

Este ano será a segunda vez que Ivete Sangalo não comandará o arrastão na quarta-feira de Cinzas. Em 2016, mesmo com presença confirmada no evento que encerra o carnaval de Salvador, Ivete ficou de fora do arrastão por conta de uma virose. Antes disso, a artista já havia anunciado que seria a última participação dela no evento. Fonte: g1.globo.com/bahia/carnaval/2017