Distrito de Lajedo Alto em Iaçu ganhou moderna escola durante animado desfile de 7 de Setembro

A população do Distrito de Lajedo Alto, na região leste do município de Iaçu, comemorou o Dia da Independência, 7 de setembro, com muita festa, ao receber uma nova escola da rede municipal de ensino, inaugurada festivamente pelo prefeito Adelson Sousa de Oliveira (PPS), sob os aplausos dos moradores. A nova sede da escola Genésio Ferreira de Santana tem moderna estrutura e passará a ser utilizada pelo alunado do distrito, que poderão desfrutar de um ambiente confortável, numa unidade de ensino devidamente equipada para maior desempenho da aprendizagem.

“Esta obra resgata o direito dos jovens estudantes em estudar num ambiente moderno e mais adequado, inclusive para o bom trabalho dos nossos professores”, disse o prefeito Adelson Sousa de Oliveira (PPS), no ato inaugural. Durante a cerimônia, o prefeito apresentou a nova secretária de educação do município, a educadora Katia Flor, saudando também a diretora da escola escola, a pró Verônica e sua equipe. “A independência se conquista com mais educação e cultura, por isso vamos continuar investindo no conhecimento para dar aos jovens de Lajedo Alto um futuro melhor”, afirmou Adelson.

Incapacidade administrativa

Por incrível que pareça, a obra da escola foi edificada pelo Governo do Estado e concluída em 2013. De lá pra cá, o prédio ficou abandonado durante toda a administração do ex-prefeito Nixon Duarte (PMDB), “que não teve capacidade administrativa para arrumar a escola e colocar à disposição dos alunos da rede municipal de ensino”, revelou o prefeito Adelson Oliveira, destacando que a escola foi reivindicada por ele na segunda gestão, junto ao ex-governador Jaques Wagner.

Assim que assumiu o mandato, contou o prefeito Adelson Oliveira para o povão que o ouviu entusiasmado, ele logo articulou junto à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a municipalização do imóvel escolar para sediar a Escola Genésio Ferreira de Santana, que funcionava em um prédio antigo e deteriorado. A prefeitura investiu recursos próprios na limpeza, pintura e parte dos equipamentos móveis, para que a escola ficasse em condições de funcionamento.

Dotado de quatro salas de aula e instalações para secretaria, merenda escolar, biblioteca, sala de informática e ampla área de recreio, a nova escola foi entregue toda equipada com novos móveis, utensílios e computadores, garantindo mais satisfação e alegria para o alunado e professores.

Desfile Cívico

Naquela manhã festiva os alunos tiveram muitos motivos para desfilar, participando do desfile cívico com maior entusiasmo, diante da obra da escola que estavam a receber. Vários pelotões formaram o desfile, com alunos representando o Príncipe D. Pedro I, além de representações dos tipos sertanejos e as manifestações culturais.

O evento contou com a participação da Filarmônica de Iaçu que abrilhantou todo o evento com as marchinhas e a orquestração do Hino Nacional. Dentre as autoridades municipais usaram da palavra o vice-prefeito Carlito Couto de Brito (PCdoB), secretário Claudio Rocha e os vereadores, presidente César, Van, Magno Flor e Neto da Cerâmica, líder da bancada do Executivo.