Diplomado prefeito Ivan Almeida acelera a transição em Ibiquera

Aclamado com muitos aplausos no ato da diplomação, o prefeito Ivan Claudio de Almeida e seu vice-prefeito Teva do Sindicato, receberam emocionados o diploma das mãos da juíza Renata Furtado Foligno, no último dia 15/12, durante solenidade no salão do júri do Fórum Hélio Lanza de Itaberaba, onde compareceram os vereadores, lideranças politicas e convidados da delegação ibiquerense. A diplomação teve início logo após os pronunciamentos da juíza e do promotor Thyego de Oliveira Matos, saudando os prefeitos e vereadores presentes dos municípios de Itaberaba e Boa Vista do Tupim, além de Ibiquera, que foram diplomados no mesmo ato.

Articulações e Transição

Dedicado a encontrar soluções para superar o atraso econômico e social a que foi relegado o município de Ibiquera, por conta do descaso das administrações dominantes de um passado que se encera no dia 31 de janeiro vindouro, o jovem advogado Doutor Ivan, tem articulado ações prévias e reuniões com sua futura equipe, para consolidar o planejamento administrativo visando fortalecer o município ibiquerense. A comissão de transição instalada conta com a participação do empreendedor Valdismar Abreu, o técnico de enfermagem Carlos Augusto Navarro da Silva e vários outros representantes.

Bancadas de vereadores

No mesmo ato solene foram diplomados os vereadores ibiquerenses, destacando-se a bancada da situação composta pelos legisladores, Carlito Ribeiro de Jesus (PMDB); Josafá Barreto de Almeida (PSDB); Antoniel Ramos da Silva (PMDB); Marlene Francisca de Oliveira Mascena (PSDC) e a professora Joselina Alves de Oliveira (PMDB). Pela bancada da oposição receberam diplomas os edis, Fernando Luiz Cotrim dos Santos (PSL); Ramon de Oliveira Moura (PSD); Francisco Rafael Oliveira Senna (DEM); Jose Raimundo Pereira (PSD).