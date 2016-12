Diplomado prefeito, Adelson Oliveira planeja as primeiras ações da futura administração

Disposto a realizar várias ações e metas a bem do município de Iaçu, o prefeito Adelson Souza Oliveira (PSD) foi diplomado sob os aplausos e aclamações da multidão que superlotou o salão do júri e a área externa do Forum Deputado Luis Eduardo Magalhães. A solenidade que diplomou também o vice-prefeito Carlito de Vavá Couto de Britto (PCdoB), foi presidida pela juíza Catucha Moreira Gidi, titular da 193ª Zona Eleitoral, na presença da promotora eleitoral Maria Rita Araruna Correia e os servidores do cartório. Além do prefeito Adelson, foram diplomados os prefeitos de Milagres e Marcionílio Souza, além dos vereadores dos três municípios.

Na abertura da solenidade a juíza Catucha Gidi advertiu a todos os eleitos e diplomados sobre a missão pública que passarão a exercer, chamando a atenção de todos para os princípios da transparência e moralidade que devem permear a conduta de todos os políticos no exercido dos seus cargos.

Bancadas de vereadores

Com a diplomação dos vereadores deu-se inicio à disputa pela eleição da presidência do Poder Legislativo e a eleição da Mesa Diretora da Câmara, que dará posse ao prefeito no primeiro dia de janeiro.

Foram diplomados para a bancada aliada com o prefeito Adelson, quatro vereadores: Edivan Alves dos Santos Van de Tonha, eleito pelo PCdoB com 683 votos; Erinaldo Nascimento Sodré Erinho (PPS, 586); José Antônio Dias Leite Neto da Cerâmica (PPS, 479); Dailton Nogueira Andrade Piriri (PPS, 476) e Cezar Santos Magalhães (PSC, 397).

Pelas bancadas das oposições foram diplomados, Jodival Cunha pelo PMDB, com 736 votos; Ademir Dias Aragão Zenga, PSC, 637; Claudio da Farmácia (PSD, 628); Magno Flôr (PP, 562); Gilberto Fernandes Dias Babau (PMDB, 439) e Nilson Moura (DT, 385).