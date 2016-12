Diplomação de Cézar de Adério motiva o planejamento para o futuro de Milagres

Sob muitos aplausos das delegações e convidados que lotaram o salão do júri do Fórum de Iaçu, na manhã do dia 15/12, o jovem líder politico Cézar de Adério foi diplomado pela juíza Catucha Moreira Gidi, titular da 193ª Zona Eleitoral, na presença da promotora eleitoral Maria Rita Araruna Correia. No mesmo ato foi diplomado o vice-prefeito Marcos Queiroz e também os vereadores de todas as bancadas.

Inicialmente, a juíza Catucha Gidi realizou um pronunciamento centrado na moralidade administrativa, destacando a importância dos novos prefeitos eleitos realizarem suas administrações com transparência, idoneidade e lealdade aos anseios populares. A cerimônia diplomou também os prefeitos Adelson Oliveira (Iaçu) e Adenilton Meira (Marcionílio Souza) e os vereadores e suplentes de todos os municípios.

Planejamento da mudança

O prefeito Cézar Rotondano Machado está determinado a promover mudanças e inovações administrativas capazes de recuperar o atraso econômico e social a que foi relegado o município de Milagres, por culpa das gestões corruptas e clientelistas do atual prefeito Galego. Para garantir um planejamento sustentável, Cézar vem mantendo reuniões constantes, montando sua equipe de governo, ao mesmo tempo em que inicia articulações com os gabinetes em Salvador e Brasília.

A comissão de transição foi formada no final de novembro, conforme determinação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), composta por representantes da prefeitura e da nova administração, dentre estes o vice-prefeito Marcos Queiroz Ribeiro, Maria Betânia Rotondano, Luciana Cintra, Charles Tony Carneiro, Ronaldo Rodrigues, Sandra Mara Almeida, Elizabete de Jesus e Maria Mara Ramos.

Crimes de lesa pátria

A população milagrense vem assistindo revoltada aos atos de depredação do patrimônio público por determinação do atual prefeito Antônio Galego, repassando várias denúncias e flagrantes de desvios de equipamentos nas redes sociais e grupos de WhatsApp. “Verdadeiros crimes de lesa-pátria”, protesta Raimundo Jorge Ribeiro, presidente do PRB local. Dentre as violências cometidas consta a eliminação dos arquivos das secretarias de educação e administração, deletando-se as informações e bancos de dados administrativos; o Restaurante Popular montado com dinheiro do município foi desmontado e os equipamentos tomaram destino ignorado; Equipamentos do Hospital Municipal são retirados aleatoriamente, como o grupo gerador do centro cirúrgico; a cidade está abandonada sem os serviços de saúde nem merenda escolar na rede de ensino.

Diante de tando descalabro, população vem pedindo a intervenção do Ministério Público para deter o corrupto prefeito que está no cargo por decisão liminar.

Vereadores diplomados de todas as bancadas