Dificuldades, incêndio e descaso, atrofiam a retomada da gestão pública em Utinga

Afirmando que “queremos evitar esse clima de troca de acusações” o prefeito de Utinga, Joyuson Vieira Souza (PSL), tem tolerado todas as dificuldades que encontrou no início do seu mandato, depois que assumiu o cargo a partir do dia 2 de janeiro. Ele afirmou que não houve uma transição regular, a posse ocorreu sem transmissão de cargo por parte do ex-prefeito Alberto da Silva Muniz (PSD), que, por ter sido derrotado na sua tentativa de reeleição, preferiu ausentar-se da solenidade na Câmara de Vereadores e não mandou representante. Reunido com seu vice-prefeito Atila Karaoglan, em seu gabinete, o prefeito Joyuson, que emplaca seu terceiro mandato, disse que as ações da prefeitura continuam engessadas por conta de uma transição que não ainda deslanchou.

A comissão foi criada com sete membros de cada lado, mas não funcionou como determina a portaria do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) – revela o prefeito Vieira –“muita má vontade, obstrução completa de alguns membros e por parte do ex-prefeito. Na posse nenhum representante veio transmitir o cargo, diante da omissão antidemocrática do ex-prefeito. No final do dia 31 um funcionário do quadro entregou as chaves da prefeitura”

Situações desagradáveis

No decorrer da primeira semana, o prefeito Vieira e seu novo secretariado foram tomando pé da realidade, constatando uma série de situações irregulares que poderiam ter sido evitadas pela administração anterior.

O hospital municipal ficou com sua estrutura muito comprometida. Não recebeu nem pintura nos últimos 4 anos, tendo parte do teto caindo em algumas alas. Servidores e profissionais de saúde se queixaram das péssimas condições de trabalho da gestão anterior, enquanto se verificou que as ambulâncias se encontram danificadas sem manutenção adequada. Diante deste quadro negativo, o prefeito Joyuson determinou como prioridade o resgate dos serviços de saúde, em especial a retomada do pleno funcionamento do Hospital Municipal.

Levantamentos da equipe da nova administração revelam que a gestão anterior abandonou os serviços de limpeza pública, deixando os bairros periféricos sem cuidados, abandonados, com o mato e o lixo depositados aleatoriamente, tomando conta das ruas, espalhando muita sujeira. Um mutirão de limpeza vem sendo organizado pela atual administração, contemplando a cidade, os distritos e localidades rurais.

Incêndio suspeito destruiu carros custodiados

Um estranho sinistro ocorreu no final da gestão do ex-prefeito Alberto Muniz, quando uma área da prefeitura que guardava aproximadamente, 40 veículos e motos sob custódia da justiça, foram totalmente incendiados. Anteriormente, o local era fiscalizado por vigilantes que mantinham plantões diariamente, porém, nos últimos seis meses do ano de 2016, a área ficou totalmente abandonada. O fato do incêndio gerou um inquérito policial que investiga as causas da ocorrência, porém, no mesmo local a policia e prepostos da atual administração constataram a existência de uma fogueira enorme, uma grande coivara, onde foram queimadas muitas cadeiras, móveis, ventiladores, arquivos e utensílios da prefeitura. Entre as cinzas e escombros, sobraram as etiquetas de aço identificadoras do patrimônio tombado, todas queimadas e retorcidas. “Não estamos acusando ninguém – observa o prefeito Vieira – mas, este é um fato muito estranho, que a delegacia de policia está investigando”.