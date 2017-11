Dicas de como emagrecer com saúde.

É meninas! Chega uma hora que temos que abandonar nossas manias, a vida sedentária, cuidar de nossos corpos e nossas mentes para garantirmos uma melhor qualidade de vida.

Ter qualidade de vida envolve diversos fatores, contudo a saúde é um dos assuntos top, de maior importância e necessidade.

E se você quer o melhor para você e sua vida, perder aqueles quilinhos a mais deve entrar na lista (e com certa urgência!).

Porque emagrecer?

Nos últimos anos vemos um verdadeiro culto à auto imagem e imagem do próprio corpo. No meio dessa revolução pelo corpo ideal (e idealizado por imagens de celebridades muitas vezes “photoshopadas“) tivemos uma grande mudança no estilo de vida e da própria sociedade. As academias começaram a ficar cheias, as aulas de pilates e zumba se popularizaram, seja de manhã ou ao final da tarde é possível ver pessoas com a moda fitness correndo pelas ruas da cidade.

Algumas pessoas tem maior dificuldade em perder peso, isso é um fato. Outro fato, é que muitas pessoas não querem fazer parte dessa geração de auto culto corporal, por motivos diversos e particulares. Outras pessoas ainda alegam que não tem tempo, dinheiro ou estão satisfeitas com seus estilos de vida. Mas, até quando?

Não existe uma resposta padrão para a pergunta “porque devo emagrecer?”. Existem situações comuns e muito importantes que devem ser levadas em conta. Vou falar de algumas delas:

Ter mais saúde

Ter mais disposição

Melhorar sua auto estima

Conquistar metas difíceis e se orgulhar

Melhorar seu padrão e qualidade de vida

Se amar e admirar mais, como as outras pessoas fazem por você!

O perigo das dietas de emergências

Quando falo, nesse post, de emagrecer não me refiro apenas às mulheres que sofrem com doenças mais sérias ou enfrentam a obesidade. Falo de todas nós, mulheres incríveis e que muitas vezes não sabemos o que fazer para sermos mais felizes, mulheres como nós que estamos com alguns quilinhos a mais.

Tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que não existem fórmulas mágicas, prontas e que vão fazer você ficar magra e com um “corpão” do dia para a noite. A boa é que mesmo assim é possível emagrecer sem perder a saúde, muito pelo contrário, melhorando-a.

Você com certeza já ouviu falar em dietas de emergências. São aquelas receitas mágicas que prometem o emagrecimento absurdo em pouco tempo como “perca dez quilos em duas semanas” ou coisas do gênero. Existem também as chamadas dietas restritivas, que são as mais comuns como a famosíssima “Dieta Dukan”, que promete a perca de peso rápida e definitiva com base em um cardápio de pouquíssimas calorias.

Esses tipos de dietas podem até funcionar para algumas pessoas mas elas não são o caminho ideal e são altamente contraindicadas. A contraindicação é por conta dos riscos à saúde que elas promovem para as pessoas que se aventuram. Entrar de cabeça nesse tipo de regime pode significar o comprometimento do bom funcionamento de seu organismo, em detrimento à perda imediata de poucos quilos (que muitas vezes – pasme! – é água que está em excesso em seu corpo) e retorno duplo do peso perdido em pouco tempo (sabe o efeito sanfona? Ele mesmo!).

Dicas de como emagrecer com saúde

Mas é possível sim emagrecer com rapidez, de uma vez por todas e o melhor: com saúde!

Se você quer alcançar esse objetivo, siga nossas dicas: