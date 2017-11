Dia 18 acontecerá Mutirão de Atendimento ao Glaucoma em Ibiquera

A Prefeitura de Ibiquera, na Chapada Diamantina, está convidando a população idosa para os exames revisão e atendimento ao tratamento e prevenção do Glaucoma, durante o mutirão que será realizado no próximo dia 18, numa ação da Secretaria Municipal de Saúde.

A assistência médico-odontológica é voltada para pacientes em tratamento dos sintomas do Glaucoma, ou que já tenham passado por cirurgias preventivas.

No dia do atendimento, todos os pacientes devem levar consigo a xérox de identidade e o cartão do SUS, além da receita de medicamentos.

Prefeitura promove ação de inclusão social

Uma família em situação de risco e extrema carência foi identificada pela equipe técnica do Centro de Referencia em Assistência Social – CRAS, no inicio deste mês, na região do Couro Seco, uma das localidades que sofre de extrema pobreza e dificuldades com a seca prolongada. O fato motivou a presença do prefeito Ivan Claudio de Amida, que acompanhou a visita domiciliar do CRAS na localidade, na última quarta, 01.

Diante da situação de vulnerabilidade da família, o prefeito autorizou a realização de ações assistenciais de emergência, garantido àquela família com filhos menores, o acesso aos seus direitos elementares, garantindo inicialmente apoio à segurança alimentar daquela família.