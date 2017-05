Desportistas ganham reforma e bancos no Campo 13 de Maio de Boa Vista do Tupim

A prática esportiva vem sendo incentivada e se tornando prioridade do Governo da Reconstrução em Boa Vista do Tupim, sob a liderança do prefeito Helder Lopes Dinho Campos (PSDB). Esta semana o diretor de esportes, Marcio Alves, comemorou entusiasmado a reforma promovida pela prefeitura no Campo 13 de Maio, situado no populoso Bairro dos Artistas. O campo foi recondicionado e terraplenado o piso de chão, além de implantar bancos para os torcedores e os reservas dos times. Outra inovação implantada foi o plantio de dezenas de mudas árvores, pra garantir a arborização e geração de sombra para os torcedores durante os futuros dias de jogos, melhorando a qualidade do ambiente em torno do campo.

Admirando os benefícios da reforma, o diretor Cinho gradece ao prefeito Dinho Campos, ao secretario de obras Renê, ao engenheiro Vinicius, a Tacio e equipe, além de Ademário, pelo apoio para a requalificação e construção de bancos, revitalização e limpeza do campo, “que fazia mais de quatro anos que sequer viu uma pintura”, comentou Cinho, anunciando a realização de novos torneios de futebol de bairros da cidade.