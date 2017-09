Deputados federais baianos já gastaram R$ 800 mil dos cofres públicos com combustível

Os 38 deputados federais baianos em atividade gastaram com combustíveis aproximadamente R$ 800 mil dos cofres públicos de janeiro a julho deste ano.O montante representa quase 10% dos R$ 9 milhões já repassados a eles através da cota parlamentar, verba destinada pela Câmara para cobrir despesas com o exercício do mandato. No topo do ranking, está Jorge Solla (PT), que consumiu R$ 41,7 mil para abastecer veículos a serviço do seu gabinete. Em seguida, vêm Claudio Cajado (DEM) e Paulo Magalhães (PSD), com a soma de R$ 41,6 mil e R$ 40,5 mil, respectivamente. Cada um dos três primeiros colocados gastou, em média, R$ 5,9 mil por mês, R$ 100 a menos que o limite de R$ 6 mil estabelecido pelo Legislativo. O valor equivale a 1.475 litros mensais de gasolina, considerando o preço unitário de R$ 4. Completam o top 5 os deputados Arthur Maia (PPS), que acumula gastos de R$ 32,6 mil com combustível nos últimos sete meses, e José Carlos Aleluia (DEM), com R$ 29,5 mil, segundo levantamento feito pela Satélite no portal de transparência da Câmara.

Fonte: Correio da Bahia