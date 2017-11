Deputado Marcelo Nilo sinaliza disposição em se filiar ao PSB de Lídice da Mata

O deputado estadual Marcelo Nilo (PSL) admite que há uma “grande possibilidade” dele se filiar ao PSB. Em entrevista ao Bahia Notícias nesta quinta-feira (9), ele afirmou que está conversando com a presidente estadual do partido, a senadora Lídice da Mata, e que planeja se candidatar a deputado federal no novo partido. “Eu estou conversando com Lídice, existe uma grande possibilidade. Mas antes eu vou conversar com a direção nacional do PSL”, afirmou o ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA). Segundo ele, Lídice vai se candidatar ao Senado no próximo ano independentemente da articulação dos partidos da base do governador Rui Costa. “Ela assumiu o compromisso comigo de que será candidata ao Senado de qualquer forma. Tenho uma relação fraternal com Lídice, foi a única líder que ficou comigo [na eleição para a presidência da AL-BA]. Não queria disputar com ela”, disse o deputado. Por outro lado, Nilo não vê com bons olhos a possibilidade dos partidos da base de Rui não convidarem Lídice para fazer parte da chapa visando a próxima eleição. “Não vejo uma chapa liderada por Rui Costa sem a presença de Lídice. Ela sempre foi coerente, tem projeto, tem currículo, vota contra [o presidente Michel] Temer”, comentou. Ao Bahia Notícias, ele ainda criticou os políticos que cogitam sair da base pela falta de espaço na base. “Sabe qual é o grande problema que ela tem? O mesmo que eu tenho: todo mundo sabe que a gente não muda de lado. Tem gente que se não for [da chapa], muda de lado”, alfinetou. (Fonte Bahianoticias)