Deputado Eduardo Salles assume presidência da Comissão de Agricultura da ALBA

Eleito por unanimidade, Eduardo Salles assume presidência da Comissão de Agricultura da ALBA

O deputado estadual Eduardo Salles foi eleito, por unanimidade, nesta terça-feira (14), presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia. O parlamentar assume o posto ao lado do também deputado estadual Fábio Souto, que ocupa a vaga de vice-presidente da comissão.

Ao tomar posse, Eduardo Salles destacou que ter sido eleito como presidente da Comissão é um grande marco em sua trajetória política. “Passei dois anos presidindo a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público e recebi essa nova missão dos colegas. Acredito que farei um bom trabalho pela agropecuária baiana, tendo em vista que sempre tive minha vida ligada ao campo”, afirmou o parlamentar.

O deputado sugeriu aos demais parlamentares o aprimoramento das atividades da comissão, a partir da elaboração de um projeto de resolução que atualize e amplie as ações do regimento. “Pretendemos levar a votação e inserir a pecuária, aquicultura e pesca no nome da Comissão para que consigamos atender demandas e efetivar as necessidades do setor. Nosso objetivo é modernizar as ações da comissão e discutir assuntos como irrigação e agroindustrialização”, destacou Eduardo Salles.

O deputado ressaltou a urgência em tratar com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, sobre a seca que tem castigado todo o estado e chega ao sexto ano. “Estamos passando por um momento difícil com uma seca sem precedentes e que tem prejudicado a agropecuária baiana. Todo o nosso rebanho está sendo dizimado em diversas regiões na Bahia e precisamos da ajuda do governo. Além disso, iremos discutir a renegociação das dívidas dos produtores”.

Também ficou autorizado o convite aos secretários estaduais de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Vitor Bonfim e Jerônimo Rodrigues, respectivamente, para que integrem, juntamente com os deputados, a comitiva que irá a Brasília se reunir com o ministro.

“Vamos levantar também a questão do milho subsidiado para reativar o Programa Venda Balcão, que comercializa milho subsidiado em municípios do semiárido e permite que o produto seja adquirido mais barato. A ideia é que o produtor consiga alimentar seu rebanho durante a estiagem”, disse o parlamentar.

Estiveram presentes na Comissão os deputados Antônio Henrique, Carlos Ubaldino, Jika Lopes, Heber Santana, Neuza Cardore, Pedro Tavares, Marquinho Viana, Roberto Carlos, Zó e Zé Neto.