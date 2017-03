Deputado Amauri Teixeira garantiu encaminhar propostas da Santa Casa de Misericórdia

A viagem a Brasília, empreendida pelo novo provedor da Santa Casa e Hospital Regional de Itaberaba, jornalista Salvador Roger de Souza, pode trazer bons frutos para a melhoria dos serviços hospitalares da cidade e toda a região. Sendo recebido pelo deputado federal Amauri Teixeira (PT), na quinta-feira 8, no restaurante privativo dos deputados no Congresso Nacional, este garantiu dar encaminhamento aos pedidos junto aos ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social e na Secretaria Estadual da Saúde – Sesab. “Na próxima segunda-feira (12) estarei com o secretário Jorge Solla tratando destes assuntos”, garantiu Amauri ao representante do Hospital Regional Santa Casa. Conforme Salvador, o deputado reconheceu que são grandes as dificuldades da Santa Casa e que realizará esforços para incluir a instituição no programa do governo federal que anistia os débitos, para recuperar o titulo de filantropia da irmandade. “O maior problema da Santa Casa é o passivo dos débitos trabalhistas com os ex-funcionários, que foram desempregados sem o respeito a nenhum dos seus diretos”, disse Salvador a Amauri, pedindo ao deputado que encontre uma solução com apoio do congresso, para viabilizar um mínimo de negociação dessas dívidas, que chegam a quase R$12.0 milhões.

Pedidos

Traçando um panorama da atual situação do Hospital Regional Santa Casa, Salvador destacou perante Amauri, os avanços conquistados pela irmandade desde o fechamento do HRI em 2008. Dentre eles a reabertura dos serviços ambulatoriais a partir de 2010, através o convênio Sesab/APMI, que permite o funcionamento de apenas 10% da sua capacidade e, recentemente, a parceria firmada com o Instituto do Rim, que está implantando os serviços especializados de Hemodiálise, com previsão das atividades para o final de novembro. “A população precisa do urgente funcionamento dos seis centros cirúrgicos e da UTI do Hospital Santa Casa”, apelou salvador ao parlamentar.

Esta mesma apelação foi apresentada ao secretário Jorge Solla, durante o encontro de prefeitos da UMCD, nos dias 1 e 2 de agosto, no povoado de Igatu, em Andaraí. Lembra Salvador que a prefeita de Itaetê Lenise Estrela e a prefeita interina itaberabense, Maria José Santos, também apelaram para que o Hospital Santa Casa volte a funcionar com toda a sua capacidade, “para evitar que pacientes morram por falta de uma cirurgia de orto-trauma do fêmur e outras enfermidades”.

Dentre os pedidos apresentados ao deputado estão, incluir a Irmandade no programa federal de Perdão dos Débitos das Santas Casas proposto pelo Ministério da Saúde; recuperar o Titulo de Filantropia junto ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, uma ambulância semi-UTI e buscar recursos do Orçamento da União para solucionar os débitos da Santa Casa.