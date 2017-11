Decisão do TSE garantiu a Marcão o cargo definitivo de prefeito de Lençóis

Atualmente, no exercício definitivo do cargo de prefeito da cidade turística de Lençóis, o principal destino dos trades para a Chapada Diamantina, na Bahia, o líder politico Marcos Airton Alves de Araújo, o popular Marcão (PRB), vem despachando com tranqüilidade depois da posse por determinação do Superior Eleitoral, desde o dia 11 de julho. Eleito em 2016 com 2.411 votos, Marcão derrotou a segunda colocada Vanessa Senna (PSD) – que obteve 2.341 votos. A vitória do atual prefeito se consolidou após longa batalha jurídica, com derrotas e recursos no TRE da Bahia, culminando com a posse definitiva na Prefeitura, por decisão liminar subscrita pelo relator ministro do TSE, Admar Gonzaga.

Com o impasse politico gerado pelo TRE, que em primeira instancia declarou vencedora da eleição a segunda colocada, o município de Lençóis vinha sendo administrado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Florisvaldo Bispo dos Santos, o Flor Guia (PP). Coisas estranhas da política, Flor Guia é o vereador menos votado no pleito de 2016, com apenas 113 votos, mas que galgou a condição de prefeito interino. Para os que gostam das teorias cabalísticas, “foi obra do destino”.

Na liminar, o ministro do TSE, Admar Gonzaga, crítica a decisão do TRE-BA, afirmando que o tribunal violou a soberania popular demonstrada nos votos obtidos por Marcão nas urnas. Segundo O ministro do TSE, o primeiro colocado na eleição estava plenamente elegível antes do encerramento do processo eleitoral, isto é, da diplomação dos eleitos de 2016.

A diplomação aconteceu às 11h00 no Cartório Eleitoral e a posse se deu às 12h00, na Câmara Municipal de Vereadores, ficando Marcão declarado prefeito de fato e de direito após esperar quase sete meses por decisão dos órgãos eleitorais.