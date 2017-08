Curso de Palma Forrageira beneficia pequenos produtores em Boa Vista do Tupim

A Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim, através da Secretaria Municipal de Agricultura Recursos Hídricos e Meio Ambiente, tem focado nas ações para assegurar parcerias que beneficiem o homem do campo, agregando valor e renda na atividade rural. Neste contexto, foi realizada, com sucesso, na última terça e quarta-feira, dia 1º, uma palestra sobre cultivo da palma forrageira com novas tecnologias, ministrada pelo professor Marcos Aurélio, consultor e especialista no tema.

No evento, realizado em parceria com o Sindicato Rural de Itaberaba e Senar, o palestrante enfatizou que “a palma é a cultura própria para o semiárido nordestino atingido pela estiagem, porém o seu cultivo requer cuidados técnicos, inovações que asseguram ao pequeno produtor uma produção que perdure no período da seca até o ciclo das chuvas” e o Engenheiro Agrônomo do município Rummenigge Santos, destacou a importância da correção e adubação do solo para uma melhor produção.

“Para crescerem saudáveis e fortes, as plantas precisam de nutrientes, no entanto, o solo nem sempre dispões dos minerais necessários para que o desenvolvimento ocorra. Assim, a adubação é um cuidado essencial, pois enriquece o solo em que o vegetal se encontra com as substâncias adequadas a cultura”.

Alimentação animal

A produção obtida em um hectare de palma adensada (sistema onde se utiliza os espaçamentos entre fileiras e raquetes, menores que os normalmente usados pelos agricultores, ou seja, numa mesma área pode se plantar quantidade maior de raquetes) é de aproximadamente 400 toneladas a cada dois anos, o que permite alimentar, no período de seca, 30 vacas durante 180 dias com um consumo médio diário de 50 kg de palma por vaca.

No evento, o Secretário de Agricultura, Léo Satélite agradeceu a parceria e destacou o empenho do Prefeito Dinho em assegurar uma política de incentivo ao homem do campo “o Prefeito tem nos dado autonomia e incentivo para levar benefícios à zona rural, seja nas obras de infraestrutura, seja nas ações de qualificação.” O evento beneficiou pessoas das regiões da Mata do Óleo, Pé do Morro, Aliança e Cana Brava. (Fonte: Seagri BVT).