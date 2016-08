Criado recentemente, Consórcio Chapada Forte assina convênio de R$20.0 milhões com MDS.

Os prefeitos de vários municípios da Chapada Diamantina estão comemorando uma nova conquista que beneficiará milhares de famílias da zona rural. Trata-se do convênio de R$20.0 milhões que o governo federal tornou público mediante publicação no Diário Oficial da União (DOU) do dia 31 de março, autorizando ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS assinar convênio com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina/BA (Consórcio Chapada Forte), com a finalidade de executar ações de acesso à água para o consumo humano e produção de alimentos na zona rural, atendendo aos Projetos Primeira e Segunda Água do MDS.

“Este convênio confirma a força da união dos nossos municípios em busca de melhores soluções para a população rural, que tem sobrevivido a longas secas e grandes prejuízos diante da falta de água e alimentação”. Manifestou-se o prefeito Wilson Paes Cardoso, presidente do consórcio e prefeito de Andaraí.

Tecnologias para reserva de água

A ação Primeira Água do MDS, tem por objetivo garantir o acesso à água para populações rurais de forma a promover qualidade e quantidade suficientes à segurança alimentar e nutricional. A principal ação é a implementação de cisternas para captação e armazenamento de água da chuva para o consumo humano, destinadas a famílias de baixa renda situadas na zona rural.

A ação Segunda Água, também do MDS, chega para apoiar a implementação de tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva em propriedades de agricultores familiares do semiárido. O MDS, atualmente, financia a implementação de diversos tipos de tecnologias como cisterna calçadão, cisterna de enxurrada, barragem subterrânea, tanque de pedra, sistema de barraginhas, barreiros trincheiras, entre outras.

“Foi nesta perspectiva de soluções que criamos o consórcio Chapada Forte. Sabíamos que nossa união iria dar bons resultados para nosso povo comentou Cardoso, esclarecendo que o convênio faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, cujos recursos alocados, tem como prioridade a construção de cisternas de placas para famílias de baixa renda, residentes na zona rural e, principalmente, comunidades remanescentes quilombolas que não dispõem de solução de abastecimento de água para o consumo humano. Além disso, dentre as metas instituídas nesse convênio está a ampliação do acesso à água para a produção de alimentos, beneficiando a população de baixa renda residente na zona rural – enfatiza Cardoso – sabendo-se que a Chapada Diamantina agrega municípios que compõem o semiárido legal brasileiro.

Esta ação beneficiará, segundo o IBGE, mais de 75 mil pessoas, uma vez que os municípios consorciados possuem quase 150 mil moradores e destes, praticamente, 50% residem na zona rural.

O Consórcio Chapada Forte foi criado em 02 de agosto de 2013 e conta com 10 municípios consorciados: Andaraí, Boninal, Mucugê, Palmeiras, Seabra, Itaetê, Ibicoara, Iramaia Lençóis, Iraquara e Marcionílio de Souza.

Percorrendo os ministérios

Na fase de organização do consórcio, os prefeitos da Chapada Diamantina formaram uma caravana e foram a Brasília, onde percorreram vários ministérios em companhia dos senadores Lídice da Mata (PSB-BA) e Walter Pinheiro (PT-BA).

Lá estiveram os prefeitos Wilson Cardoso (Andaraí), Lenise Estrela (Itaitê), Arnaldo Silva Pires (Ibicoara), Ana Medrado (Mucugê), Adriano de Queiroz Alves (Palmeiras), José Aluizio Maciel Rocha (Seabra) e Landualdo Barros Freitas Júnior (Iraquara) mantiveram audiência com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, pedindo apoio para a implantação da universidade federal da região.

No Ministério da Integração os gestores estiveram em audiência com o ministro Francisco Teixeira, solicitando recursos e orientações para projetos para a região nas áreas de recursos hídricos, irrigação, construção de barragens e açudes, agricultura familiar e arranjos produtivos locais.

Temas de interesse da população

Na mais recente reunião do consórcio realizada dia 28 de março na cidade de Seabra, foram tratados grandes temas de interesse da população, dentre eles: segurança pública, patrulha mecanizada, mais qualidade para os serviços de saúde, fomento ao ecoturismo como fonte de renda, projeto semeando águas do Paraguaçu, convênios com a Caixa Econômica Federal, programas 1ª e 2ª águas, instalação de SAC nas cidades associadas, e muito mais. Porém, a localização da Universidade Federal da Chapada Diamantina, as ausências do Estado no ensino médio nos municípios e, principalmente, o plano de carreira dos professores fizeram a educação ser o assunto mais debatidos na 3ª reunião do Consórcio Chapada Forte, ocorrida na Câmara de Vereadores da cidade de Seabra.

A próxima reunião do consórcio será dia 16 de maio, na cidade de Itaitê, quando é esperada a presença do participação do especialista em educação, Carlos Eduardo Sanches, membro do conselho nacional do Fundeb e assessor do Ministério da Educação.