Corretor de imóveis em Itaberaba é preso por apropriação indébita

O corretor de imóveis Gerson Soares Cavalcante foi preso preventivamente por ter se apropriado de aproximadamente R$ 129,5 mil. De acordo com a denúncia oferecida pela promotora de Justiça Maria Anita Corrêa do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o valor corresponde à valores pagos por 17 clientes em relação a entradas e taxas de administração devidas à construtora responsável pelo empreendimento Condomínio Residencial Bonanza, do município de Itaberaba.

A promotora destaca que o ato, além de gerar prejuízo à empresa, envolveu “pessoas humildes, que economizaram suas finanças para almejar realizar o sonho da casa própria”. A prisão preventiva de Gerson foi decretada pelo juiz Carlos Roberto Silva Júnior. O magistrado afirmou, na decisão, que se o corretor permanecesse em liberdade poderia atentar contra a ordem pública, dada “a gravidade concreta da conduta e lesividade do modus operandi do réu, que praticou os delitos de forma premeditada e organizada, causando prejuízo à vítima por diversas vezes”.

Informações: Jornal da Chapada