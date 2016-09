Corpo de desaparecida em barragem de Rio de Contas é encontrado

Um corpo, feminino, de uma das pessoas desaparecidas na barragem em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, foi encontrado por pescadores na madrugada desta quarta-feira (21). Conforme informações da polícia local, o corpo é de Ana Júlia Ferreira, de 25 anos. A vítima estava na companhia de outras cinco pessoas na travessia da Barragem do Brumado na tarde do último sábado (17). Elas iriam acampar do outro lado do lago. Os jovens Robson Cruz Novais e Cláudio Márcio Silva Ramos continuam desaparecidos.

Outras três pessoas que estavam na embarcação conseguiram nadar e chegaram até a margem do açude e passam bem. Ainda segundo a Polícia Civil, agentes do Corpo de Bombeiros e da Marinha continuam as buscas pelos jovens. Fonte: Bahia Notícias.