Coreografias acrobáticas de passistas da Fanfarra FAMUT entusiasmou o público no desfile cívico de Utinga

Causou emoção e entusiasmo em meio à população, os movimentos e evoluções da coreografia acrobática realizada pelo grupo de passistas da Fanfarra FAMUT de Utinga, arrancando aplausos entusiasmados do povo que lotou a Praça Antônio Muniz, na manhã das comemorações do 7 de Setembro, quando apreciaram o Desfile da Independência promovido pela prefeitura. Desde a formação de pirâmides humanas a movimentos de corpo que desafiaram a gravidade, as meninas da fanfarra demonstraram agilidade, equilíbrio e força física, em performance acrobática marcada pela leveza e a beleza plástica feminina.

Na praça lotada pelo povo, o momento cívico contou com o hasteamento das bandeiras nacional, baiana e do município, em frente à Prefeitura, com a participação do prefeito Joyuson Vieira Santos (PSL) e o vice-prefeito Átila Karaoglan (PMDB), acompanhados por secretários e assessores.

Duas fanfarras da cidade conduziram o desfile na praça, a tradicional Famut consagrada por seus três pelotões de orquestração, percussão e passistas, seguida pela recém criada Fanfarra do Bairro da Liberdade, numa iniciativa de estimulo da atual administração municipal.

A prática esportiva também marcou a singularidade do desfile cívico, com crianças e jovens participando de torneios de futebol de salão e pequenos jogos infantis, despertando o senso participativo da gurizada. Foi um dia de muita diversão, entrosamento familiar e cívico para o povo de Utinga.