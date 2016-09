Convenção do PMDB projeta Ivan como favorito das eleições de Ibiquera

Duas convenções realizaram-se hoje na cidade de Ibiquera, pela manhã deste sábado de feira livre. Os eleitores se dividiram entre a Câmara de Vereadores e o Clube Cultural, que estão localizados na mesma praça. No Clube Cultural o candidato a prefeito Ivan Almeida (PMDB) e seu vice Teva Silva, do memsmo partido, foram aclamados por uma multidão que superlotou o salão, concentrando mais de 500 eleitores, a maioria de trabalhadores e jovens esperançosos da mudança. Bastante aplaudido em seu discurso, o advogado e ex-candidato a prefeito Walter Ubiranei dos Santos, conclamou a população ibiquerense a confiarem em Ivan, “por ser um homem simples, conhecedor dos direitos coletivos, e que vai derrotar os exploradores da prefeitura e devolver a administração para o povo”.FavoritoCircxulando entre uma convenção e outra, os eleitores e políticos comentaram que Ivan desponta como o favorito da campanha, grandes possibilidades de vencer as eleições. Apesar das atividades da feira-livre, os eleitores participaram em massa da concentração no clube, enquanto muitas lideranças comentaram e criticaram o desgaste da atual administração do prefeito Rildo Ramos, que pesará negativamente sobre o candidato chapa branca, Pedro Edilson e seu vice Toninho Ramos.Pela coligação liderada por Ivan Almeida foram lançados 13 candidatos a vereador, sendo que três são vereadores que partem para a reeleição: Antoniel (PMDB), Josafá (PSDB) e a presidente da Câmara, Dona Marlene (PSDC). Entram na campanha também os novatos Waldimar Abreu, Carlito, Joselina, Maria Helena, Fabricio, Fulô, Bia, Éric, Conceição Abreu, Elânia e Juliana. Todos saíram da convenção animados com a largada vitoriosa da campanha.