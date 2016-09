Convenção do PSC amplia a aceitação de Leonardo em meio aos evangélicos

A convenção do Partido Social Cristão – PSC realizada neste sábado, 30/07, no auditório da Câmara de Vereadores de Itaberaba, aprovou a coligação com o PSDB para a eleição do advogado Leonardo, a prefeito e seu candidato a vice, o vereador Pimentel. Além de ter lançado candidatos a vereador o PSC amplia a margem de aceitação de Leonardo nos meios evangélicos, um segmento que concentra milhares de eleitores no município. O evento foi bastante concorrido e contou com a presença do deputado estadual, pastor e cantor evangélico Lázaro, que chegou motivado pelo presidente do partido, o professor Oziel Santana. À Noite, Lázaro participou do show gospel na Praça Josenildo Miguel de Brito, no centro da cidade, atraindo milhares de fiéis.Neste domingo, 31, o PSDB estará realizando às 14h00, na quadra esportiva do antigo Colégio Ney Braga, sua convenção para homologação da chapa majoritária, prevendo-se o lançamento de 60 candidatos a vereadores, distribuídos em duas coligações. Os candidatos Leonardo e Pimentel entrarão na campanha eleitoral fortalecidos pela coligação Todos Por Itaberaba Livre, formada pelos partidos PSDB, PV, PSC, PPL, DEM, PPS e outras legendas.