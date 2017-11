Consultoria Almeida Prado comemora 20 anos de aprovação e crescimento em contabilidade pública

“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha o campeonato”.

Com essa frase motivacional, o casal de consultores Paulo Rogério de Almeida e Lucidarle Prado, definem o segredo que vem garantindo o sucesso e o crescimento da empresa de consultoria em contabilidade pública, Almeida Prado Consultoria e Assessoria em Gestão Pública.

“Esse é um sonho que se tornou realidade graças aos parceiros e clientes, a maioria deles Prefeitos e Presidentes de Câmaras, que zelam pela probidade e moralidade administrativa, ajudando-nos a construir esta vitória”, comemora a especialista em contabilidade pública, Lucidarle Prado, ao lado do prefeito Ricardo Mascarenhas, de Itaberaba, o mais novo parceiro e cliente da jornada de sucesso da Consultoria Almeida Prado.

Confraternização

Durante o encontro de confraternização, a contadora Lucidarle fez questão de enfatizar o elevado nível de parceria com Itaberaba, “um munícipio estratégico em nosso plano de crescimento, diante da credibilidade que o prefeito Ricardo Mascarenhas deu para nossa empresa, faz com que tenhamos dedicação e responsabilidade maior, para fortalecer o sucesso do município”.

Durante o evento, estiveram brindando com os dirigentes da Almeida Prado, além do prefeito Ricardo Mascarenhas, a 1ª Dama Suzana Freitas Mathias, o secretário Natanaelson dos Santos Miranda, da Fazenda, além dos servidores da área da contabilidade municipal.

Méritos da trajetória

Duas décadas de construção, revelam que a Almeida Prado é um “case” de sucesso no difícil ramo da contabilidade pública. Criada pelo casal de contadores, Paulo Rogério Almeida pós-graduado com especialização em contabilidade pública, somado à sua formação em direito, com especialização em direito público e administrativo, unido ao embasamento da sua esposa Lucidarle Prado Caires, também contadora com especialização em contabilidade pública, com passagem pelo Banco Mundial – BID.

Iniciando sua trajetória em contabilidade pública, a partir de Nova Redenção, na Chapada Diamantina, em 1997, somando Wagner e Bonito, a consultoria firmou sua maior carteira de clientes no Extremo Sul, a partir da cidade de Ibirapuã, terra natal de Lucidarle, atuando nas sucessivas gestões da Prefeitura, há 15 anos.

No Extremo sul tem trabalhado os municípios de Vereda, Itanhém, Medeiros Neto, Jucuruçu, Lajedão, etc, somando à muitas gestões das Câmaras de Vereadores de diversos municípios.

Sediada na capital baiana, com filiar em Teixeira de Freitas, a Almeida Prado tem como estratégia de desempenho, utilizado das modernas ferramentas da tecnologia, como o exclusivo sistema inteligente de planejamento, execução e controle da gestão pública. “Nossa empresa é uma equipe unida, tanto na parte da equipe técnica, quanto pelos nossos parceiros e clientes, que nos dão segurança para continuar”, agradece Lucidarle,

E finaliza com a seguinte frase: “quem aprova as contas é o gestor, diante da observância aos preceitos legais alinhada com as orientações passadas pela consultoria”.