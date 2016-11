Congresso CONKAD motivou os acadêmicos de administração em Itaberaba

Concentrando palestrantes renomados e com larga experiência em administração, o Congresso CONKAD realizado nos dias 3 e 4 de novembro, atraiu a presença de muitos estudantes e educadores, além de dezenas de empresários que convieram com experiências e demonstrações inovadoras no campo da gestão de negócios e de pessoas. O evento contou com diversas palestras de especialistas, assim como a apresentação de “Cases de Sucesso” como a apresentação da Tecnologia PowerZap e da Rede Numerc de Supermercados, considerado um sucesso da união empresarial.

Vários temas foram abordados pelos palestrantes durante os dois dias de atividades intensas, como “Desenvolvimento pessoal: Fazendo a diferença em tempos de crise” na voz da Dra. Maria de Fátima Belchior Silva, que motivou a plenária, sendo seguida pela palestra “A importância da Sua Empresa ser Ominichannel no Século XXI”, apresentada pelos empreendedores Williams Oliveira e Diego Freire. Registrou-se também o tema: “Como empreender no Cenário atual”, na abordagem do economista Rodrigo Borges Areia e “Marketing e Gestão de Mercados – O futuro é o Cliente” pelo marketeiro e cientista politico, Antônio Freire da Silva Neto.

Fábulas do Caquinho

O evento deu espaço também para a literatura com o lançamento da Cartilha “As Fábulas do Caquinho”, do mestre em educação empresarial José Antônio de Oliveira Fonseca, que abordou temas como a Sustentabilidade e o Empreendedorismo.

As Fabulas do Caquinho criadas pelo professor José Antônio, foram bem recebidas pelos acadêmicos, por apresentar pequenos contos abordando situações do dia a dia dos negócios e seus empreendedores, fechando sempre com uma pitada de moral da história. Os micro contos do Prof. José Antônio ganham aceitação imediata dos acadêmicos e empresários, pela abordagem simples e objetiva de temas do cotidiano dos negócios, transformados em fábulas como faria o histórico autor grego, Esopo, expondo uma visão moderna e moralizada dos dias atuais.

Além da sua revelação literária, o mestre Antônio Fonseca foi pioneiro do ensino na Faculdade Santa Cruz de Itaberaba e leciona em várias extensões de universidades e ainda arranja um tempinho para praticar ações voluntarias de educação ambiental na ONG Fundação Paraguaçu, onde apoia o Projeto Cariangó para preservação do Bioma Caatinga.