Confira novas tecnologias que podem facilitar a sua vida em breve

Se você acha que smartphones, tablets e computadores já “revolucionaram” bastante nosso dia a dia, é melhor se preparar para novidades. Diversas tecnologias inovadoras se espalharam por sites de financiamento coletivos, como o Kickstarter e o Indiegogo, em buscas de arrecadação para saírem do papel. Entre elas, há opções que prometem ajudar desde ao cuidados da sua casa e objetos a promover interação entre o seu corpo e gadgets. Confira uma lista com o que pode estar disponível em breve.

Tranca inteligente para bicicleta

Se você é adepto ao ciclismo, o Lock8 promete ser um grande aliado nos cuidados com sua bike. Este produto trata-se de uma tranca para bicicletas que se comunica com o smartphone do usuário, travando e destravando automaticamente de acordo com a distância do aparelho.

O dispositivo possui ainda um sistema de alarme que dispara quando alguém tenta manipulá-lo, seja tentando cortá-lo, derretê-lo, congelá-lo ou removê-lo de qualquer forma. Quando detecta uma anomalia, o Lock8 também envia uma notificação para o telefone do dono.

Cortador de grama automático

Embora não seja ideia recente, o objetivo do Grass Printer é revolucionar o conceito dos cortadores de grama. Modelos antigos faziam os cortes em linhas retas, mas este aparelho pode ser programado para fazer os cortes em padrões prédeterminados, como, inclusive escrever na grama. O design ainda é conceitual, mas a expectativa é que seus criadores possuam um protótipo funcional em breve. Medidor de água inteligente O Srav é um pequeno dispositivo ideal para quem quer preservar o planeta e economizar. Desenhado para medir a quantidade de água usada durante o banho, ele ajudar reduzir a conta do usuário, estipulando um limite de tempo, e ainda mede a temperatura da ducha. O equipamento acoplado no chuveiro usa ainda feedback acústico para monitorar o fluxo de água e alerta através de luzes, em tempo real, quando o banho já superou o limite sugerido pelo usuário. O Sprav também se comunica por bluetooth com smartphones e exibe um histórico do consumo mensal. Bastão de LED programável O Pixelstick é um bastão com 198 LEDs coloridos criado para incrementar pinturas de luz feitas com o modo de longa exposição de uma DSLR. O equipamento é programável e pode reproduzir luzes em RGB para criar desenhos ou padrões através de um cartão SD. Cada LED corresponde a 1 pixel. Combinado à criatividade do usuário, o dispositivo pode ser usado inclusive para a criação de imagens em 3D. Sistema de refrigeração pessoal