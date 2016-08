Confira músicas candidatas a sucesso do carnaval 2014 de Salvador

Do G1 BA

Faltam 15 dias para o início oficial do carnaval de Salvador, que começa na quinta-feira (27), mas antes do primeiro dia da folia, as músicas cantadas pelas ruas da cidade já indicam como vai ser a festa. O G1 listou cinco candidatas a música mais tocada nos trios elétricos.

Entre os hits estão: “Lepo Lepo”, cantada por Márcio Victor, do Psirico, “Raiz de Todo Bem”, de Saulo, “Tempo de Alegria”, de Ivete Sangalo, o arrocha “Bilu Bilu”, cantada por Pablo, e “Claudinha Bagunceira”, executada por Claudia Leitte.

O carnaval de Salvador é realizado em dois principais circuitos: Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). Há ainda apresentações do circuito Batatinha (Pelourinho). A lista dos desfiles dos blocos já foi divulgada. O tema da festa de 2014 é “O Carnaval de Salvador é diferente”.

Neste ano de 2014, a novidade do carnaval é o Afródromo, um projeto criado por Carlinhos Brown. A apresentação vai acontecer no circuito Osmar (Campo Grande), no domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira (3), a partir das 18h.



“Lepo Lepo” – Psirico

Sucesso no Festival de Verão, “Lepo Lepo”se consagrou como a música do eventoe foi tocada por Luan Santana, Gustavo Lima, Ivete Sangalo, Pablo e outros artistas.

A canção é executada por Márcio Victor, da banda Psirico.

A música já foi coreografada também por jogadores de futebol, como Hulk, atacante da seleção brasileira e do FK Zenit St. Petersburg.



“Raiz de Todo Bem” – Saulo

Já o cantor Saulo, que vai tocar no carnaval de Salvador pela primeira vez fora da banda Eva, começou essa nova fase da carreira com uma linha mais autoral e bastante influenciada pela música afro.

A canção “Raiz de Todo Bem”, de autoria do próprio cantor, consagrou a nova fase do artista e já está na boca do povo. A música não possui dança específica, mas levanta a galera nos shows.



“Tempo de Alegria” – Ivete Sangalo

Ivete Sangalo está mais uma vez com uma canção entre as mais tocadas na folia baiana.

O sucesso de 2014 é o hit “Tempo de Alegria”, do músico Filipe Escandurras, o mesmo compositor da música Lepo Lepo.

A música foi sucesso no carnaval fora de época de Aracaju, onde a artista se apresentou junto com sua banda.

“Bilu Bilu” – Pablo

Conhecido como a Voz Romântica do Arrocha, o cantor Pablo também está com uma música entre as mais tocadas na capital baiana: o arrocha “Bilu Bilu”, de autoria de Tatau e Eva Cavalcanti.

“Bilu Bilu é quando uma pessoa chama a outra com um carinho especial. É um gesto carinhoso de chamar o parceiro ou a parceira”, explicou Pablo.

O cantor disse em entrevista ao G1, que ele e Tatau, do Ara Ketu, já fizeram outras parcerias ao longo dos anos e essa é a mais nova delas.

“Claudinha Bagunceira” – Claudia Leitte

Para o carnaval de 2014, a cantora Claudia Leitte aposta na canção “Claudinha Bagunceira”, que já está na voz do povo e promete agitar a galera.

A canção deste ano tem coreografia. Confira ao lado apresentação durante o Festival de Verão, onde a artista dança com bailarinos.