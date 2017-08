Conferencia definiu as prioridades para a assistência social em Milagres

A Prefeitura Municipal de Milagres realizou no ultimo dia 17, a 8ª Conferencia de Assistência Social, com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”.

O encontro contou com a presença do prefeito Cezar Rotondano Machado, o popular Cézar de Aderio (PP), do vice-prefeito Marcos Queiroz (PMDB), dos vereadores Roberto de Lourival, Josenice Jô de Dilza, Evanilson Silva, Fernando Dullica, além da população das comunidades rurais de Tartaruga, Gameleira, Jacaré, Cariri, Quaranas, Lagoa duas irmãs, Lagoa funda,Des Reis, Queixo Quebrado, Morrinhos, Ponto, Serra do Ponto, Serra de Tartaruga e Macacas. Na abertura todos canataram o hino de Milagres que foi interpretado pelo cantor Edy Barbicha. Houve também apresentação do grupo de alunos do SCFV do CRAS, encenando o Projeto Tocando Com Arte – Proarte.

A conferencia foi presidida pela secretaria de assistência social Leziany Santos Ribeiro Lima, contando com a participação de um público considerável durante o evento. Leziany afirmou que “foi possível elencar algumas prioridades para a política pública da assistência social do município”. Agora será elaborado um relatório com as propostas e, assim que concluído, será enviado para conferencia estadual. O evento elegeu os delegados que vão representar o município na conferência estadual, ainda sem data definida.