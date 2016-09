No interior da Bahia, a Prefeitura de Igaporã, abriu o mais novo edital n° 001/2016 de concurso público, tendo como entidade responsável a empresa PLANEJAR Consultoria e Planejamento. Serão distribuídas 152 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, por ganhos de até R$ 5.880,00.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Social, Biólogo, Bioquímico, Contador, Educador Físico, Enfermeiro (Plantonista), Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico (Plantonista), Médico Psiquiatra, Nutricionista, Procurador Assistencial, Psicólogo, Assistente de Educação Infantil, Auxiliar Administrativo, Faturista, Oficineiro/Orientador Social, Secretário Escolar, Técnico em Agropecuária, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório e outros.

As inscrições serão realizadas via internet até o dia 23 de setembro de 2016, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br.

Taxa de Inscrição:

Cargos de nível superior – R$ 90,00;

Cargos de nível médio – R$ 55,00;

Cargos de nível fundamental – R$ 40,00.

As provas escritas serão realizadas no município de Igaporã na data provável 16 de outubro de 2016 (domingo) e o gabarito será divulgado até o segundo dia útil após a realização. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado.

