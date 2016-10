Concurso do Banco do Brasil – Vagas em Diversos Estados – Nível Médio

A remuneração atual do cargo de Escriturário é de R$3.644,48, contando com salário base de R$ 2.449,98, ajuda alimentação de R$ 652,98 e vale-refeição de R$ 491,52. Os servidores também recebem vale-cultura de R$ 50.

Diante do atual cenário econômico que vive o país, a iniciativa pública aparece como a melhor opção para alcançar o mercado de trabalho. Inflação, alto custo de vida e desemprego são características marcantes do atual Brasil. Na contramão disso, porém, aparecem os concursos para quem deseja ver a crise passar sem sustos. E uma grande oportunidade, principalmente para jovens que acabaram de concluir o ensino médio, é a seleção de escriturário do Banco do Brasil – BB (Concurso Banco do Brasil – Nível médio), que será aberta em breve e incluirá 14 estados e o DF.

Além disso, como benefícios, o Banco do Brasil oferece possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação nos lucros e resultados, vale-transporte, auxílio-creche, auxílio a filho com deficiência, plano odontológico, assistência médica e previdência privada.

Para concorrer ao cargo de escriturário basta possuir apenas certificado de ensino médio emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

O concurso trará oportunidades para os estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Goiás, DF, Alagoas, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará, sem seleções vigentes para o posto de escriturário, cargo de ingresso e com possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. Fonte: novosconcursos.com.br