Conclusão de reforma da ponte dá por liberado trafego de acesso a Utinga

Após uma semana com o acesso interrompido para a cidade de Utinga, por conta da reforma da ponte sobre o Rio do Mocambo, o trafego de veículos para acesso à cidade já se encontra restabelecido, após a conclusão dos serviços de recuperação realizados pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT), a nova autarquia que substituiu o extinto Deba. Com acesso interrompido desde o dia 18, a ponte passou por reforma e recuperação da bancada que havia cedido por intensa erosão, quando gerou profunda saliência no asfalto na cabeceira do vão de 70m, pondo em risco o trafego de veículos.

Conforme o secretário de infraestrutura do município, Jorge Luís Silva de Oliveira, o popular Jorge de Américo, “a parceria da prefeitura firmada pelo prefeito Joyuson Viera com o governo da Bahia, garantiu a rápida recuperação da ponte através da SIT”.

Desvio provisório

Jorge de Américo disse que durante as obras de recuperação da segunda ponte sobre o rio Mocambo, a Prefeitura e a SIT abriram uma nova estrada para desvio, com 1,5km de extensão, até entroncar com a BA-144, passando pelo Bairro Liberdade. Esse desvio partiu da cabeceira da primeira ponte do Rio Mocambo, na BA-46 (Utinga a Ruy Barbosa), que dá acesso pelo outro lado da cidade.

A obra contou com o acompanhamento do engenheiro Irlan da SIT, que edificou parede de contenção em pedra, nas laterais da cabeceira da ponte, para garantir o aterro e evitar futuras erosões, bom como compactar a base da pista com asfalto.

Fale-se que a cabeceira da ponte cedeu por que um “maluco” desconhecido fez escavações sob a ponte, provocando a erosão da bancada. Durante a interdição do trafego a Prefeitura colocou um ônibus que circulou diariamente, de hora em hora, transportando os moradores do Bairro Liberdade para o centro da cidade, com ida e volta.