AS COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE DE SERRA PRETA ESTÃO DE LUTO

Faleceu na tarde de domingo (19-01-2014), por volta das 17:30h a Ir. Monica como era conhecida em todo município de Serra Preta. Irmão Monica como era de costume todos os anos tinha ido visitar seus familiares em Curitiba e lá foi surpreendida com um infarto no qual foi hospitalizada, mas venho a óbito. Irmã Monica estava com 78 anos e tinha alguns problemas de saúde, mas sempre aparentava aquela mulher forte e determinada no que fazia. Atualmente Ir. Monica morava na Comunidade Santo Antônio do Bravo, não mais por determinação da sua ordem religiosa, mas por escolha própria sua.

Ela chegou à Paroquia nossa Senhora do Bom Concelho em Serra Preta em 1994 com a congregação das irmãs Feliciana a qual ela pertencia, efoi uma das principais responsáveis pelo surgimento e desenvolvimento das Comunidades Eclesiais de Base em Serra Preta através de seus ensinamentos religiosos, orientações e serviços pastorais, bem como formação de grupo de jovens, formação da pastoral da catequese. Assim como outros serviços eclesiais que lhe renderam um imenso carinho e admiração destas comunidades.

Segundo moradores do município de Serra Preta Irmã Mônica eram referencia não só para os católicos, bem como para outras denominações religiosas do município que também tinharespeito e admiração pelo seu trabalho sócio religioso que ela junto com as irmãs Feliciana desenvolvia no município. Conforme, Luciano Cruz membro do Concelho Comunitária da Comunidade Santo Antônio do Bravo disse que: “Irmã Monica era uma igreja a parte, ou seja, tem a igreja, tem a bíblia, tem a liturgia, mas também tinha a Irmã Monica para poder contar, sobretudo nos momentos que a comunidade precisava de uma orientação ou concelho”.

Portanto, as CEBs, em Serra Preta estão de luto não só por conta da morte de uma freira, mas devido irmã Monica ter sido, sobretudo um exemplo de mulher que sempre lutou e acreditou em dias melhores para as comunidades serrapretense.