Comando do 11º Batalhão emite nota de esclarecimento sobre a atuação da polícia militar em Milagres

Em Nota de Esclarecimento encaminhada à redação do jornal O Paraguaçu, nesta quinta-feira, 2, o Maj.PM Joaci Martins Marques da Silva e o Cap.PM Igor Prazeres Santos, que respondem pelo comando do 11º Batalhão PM de Itaberaba, abordam sobre a reportagem exclusiva, publicada em nosso portal, no dia 13 de fevereiro, sob titulo: “Capitão PM é acusado de omitir ações de combate a violência em Milagres”.

Na Nota de Esclarecimento, de duas laudas, o Comando PM, transmite estatísticas do combate ao crime na cidade, demonstrando o desempenho das companhias CIPT-Chapada e Cipe-Central.

Ao fazer a defesa do Capitão PM Joseron, citado na reportagem de O Paraguaçu, a Nota de Esclarecimento do 11º Batalhão PM orienta aos cidadãos a encaminhar suas reclamações aos órgãos competentes, em caso de infração dos membros da corporação militar. “Alertamos, que qualquer cidadão que presencie um policial militar praticando ato que desabone sua conduta, quer seja por ações ilegais, que seja por desídia, poderá se reportar aos órgãos estatais correcionais, como a Corregedoria Geral da Policia Militar”. A nota indica inclusive, endereços eletrônicos para uso da cidadania.

Integra da Nota de Esclarecimento

“Em resposta à matéria veiculada por esse site, em data de 13 de fevereiro do corrente ano, sobre a segurança pública no município de Milagres, o Comando do 11º BPM esclarece que os números estatísticos oriundos do banco de dados da Coordenadoria de Planejamento Operacional desta Unidade, demonstram um decréscimo nas ocorrências, e o aumento significativo na produtividade da Companhia de Milagres, o que pode ser observado no quadro comparativo abaixo, referente ao mês de janeiro dos anos de 2016 e 2017″.

OCORRÊNCIAS NA CIDADE DE MILAGRES TIPO JANEIRO 2016 JANEIRO 2017 VARIAÇÃO % Homicídio 01 00 -1 -100 Furto 02 02 00 00 Roubo 06 01 -05 -500 Violação de Domicílio 01 00 -01 -100 PRODUTIVIDADE TIPO JANEIRO 2016 JANEIRO 2017 VARIAÇÃO % Apreensão de Arma de Fogo 00 01 01 100 Prisão em Flagrante 01 01 00 00 Pessoas abordadas 325 423 98 30 Veículos abordados 116 220 104 90

FONTE: CPO do 11º BPM

“Toda produtividade alcançada, resultou das operações realizadas com o Comando de Policiamento da Região da Chapada, através da Companhia Independente de Policiamento Tático da Chapada (CIPT-Chapada) e do Comando de Policiamento Especializado, através da Companhia Independente de Policiamento Especializado-Central (Cipe-Central), tais como: Operação Varredura, Operação Chapada Segura II, e Operação Dois Irmãos;

Em virtude da intensificação do policiamento nas localidades consideradas sensíveis da cidade de Milagres, os criminosos, que praticavam homicídio em qualquer horário, e em qualquer local, inibidos, passaram a eliminar suas vítimas nas próprias residências, pois, na maioria dos casos, a vítima e seu algoz tem algum tipo de envolvimento, o que facilita o acesso à moradia, como ocorreu no dia 12 de fevereiro.

“Alertamos, que qualquer cidadão que presencie um policial militar praticando ato que desabone sua conduta, quer seja por ações ilegais, que seja por desídia, poderá se reportar aos órgãos estatais correcionais, como a Corregedoria Geral da Policia Militar, localizada na Rua Amazonas, nº 13, Pituba-Salvador, com endereço eletrônico correg@pm.ba.gov.br, ou a Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública, localizada na Avenida Visconde de Itaborahy, nº 969, Amaralina-Salvador, com endereço eletrônico corregedoria.geral1@ssp.ba.gov.br . Tendo ainda a possibilidade de utilizar a Ouvidoria Geral, que é um canal de comunicação entre o cidadão e o governo, através do site ouvidoria.ba.gov.br.

Todo milagrense que se envolver em ocorrência policial pode usar a mídia como canal para divulgação, mas o canal OFICIAL que deve seguir é o devido registro do fato em Boletim de Ocorrência, na Delegacia do município. Esse Boletim é uma ferramenta importante que sinalizará a mancha criminal e indicará onde devemos utilizar nosso efetivo e os locais de realização das operações.

O 11° Batalhão sempre manteve uma excelente relação com as prefeituras que compõem sua área de responsabilidade, não ocorrendo qualquer espécie de atrito. No histórico do Capitão Joseron destaca-se, das qualidades, sua capacidade operacional e sua responsabilidade com a coisa pública. A Polícia Militar está acima de qualquer corrente partidária e sua razão de existir está sustentada na missão de SERVIR E PROTEGER. Itaberaba – BA, 17 de fevereiro de 2017″.

Assinam a Nota de Esclarecimento da PM: Joaci Martins Marques da Silva – Maj.PM, Subcomandante e Igor Prazeres Santos – Cap.PM, respondendo pelo Subcomando do 11º Batalhão de Itaberaba.