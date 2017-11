Comandante do 11° Batalhão PM participa do Simpósio Internacional sobre Missão de Paz no Haiti

O TC PM Francisco Luiz da Fonseca Issa, comandante do 11°BPM /Itaberaba, a convite do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, do Ministério da Defesa, participou do Simpósio Internacional Brasil no Haiti, Um Caso De Sucesso, que ocorreu em Brasília nos dias 18 e 19 de outubro do corrente ano. Com experiência em 02 missões de paz distintas (El Salvador e Haiti) o Tc. PM Issa figurou como um dos palestrantes do evento, explanando sobre a “Experiência dos Policiais Militares brasileiros na Polícia das Nações Unidas” e a interação com as Forças Armadas, tendo como motivação os 13 anos de atuação exitosa do Coronel Issa no Haiti.

Com a vivência adquirida nas diversas funções exercidas na carreira policial militar em Salvador, além da experiência internacional nas missões de paz em áreas de vulnerabilidade extrema, o TC Issa vem implementando durante seu comando, nos 13 municípios sob sua responsabilidade territorial, diversas ações distribuídos em vertentes preventivas e repressivas; de inteligência e ostensiva; e, operacional e Comunitária, que vem trazendo resultados positivos para a segurança pública na região, com sensação de segurança para a população, baseada em números estatísticos positivos. “E a PM e comunidade juntos na corrente do bem”, comentou Issa.