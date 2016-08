Com o apoio do senador Otto Alencar, Cláudio desponta com o candidato favorito nas eleições de Ruy Barbosa

A candidatura a prefeito do empreendedor e administrador, Claudio Serrada, pelo PSD, nas eleições deste ano em Ruy Barbosa, já está gerando um fato novo: Claudio torna-se o favorito para vencer a eleição, mesmo enfrentando mais dois outros candidatos. Alguns fatores vem somando a favor de Cláudio junto à opinião pública: primeiro, o seu carisma pessoal, que o faz muito querido e admirado pela população urbana e rural, pois antes mesmo, na fase prévia da campanha, seu nome despontava bem em todas as amostragens espontâneas das pesquisas; veio então o declarado apoio do senador Otto Alencar, inquestionável líder político da região; por fim, ao consolidar sua chapa, Cláudio recebeu a adesão do líder político Saulo Robério Leal Dias, que enfrentou as eleições de 2012 como candidato a prefeito, recebendo 7,289 votos, quase derrotando o autoritário e corrupto gestor atual, com péssima folha corrida na Polícia Federal, conhecido por Bonus Falsus.

A convenção foi uma demonstração de aceitação popular do nome de Cláudio, diante da multidão que superlotou o plenário da Câmara de Vereadores e a área em frente na Pça Adalberto Sampaio. Informações de representações da PM revelam que havia em torno de 3.000 pessoas aglomeradas durante a convenção. Para fortalecer a campanha, a coligação lança bons nomes para candidatos a vereadores, com positiva representação das mulheres, garantindo a presença da militância em todos os recantos do município e bairros da cidade.