Com muito forró e alegria do povo a Prefeitura de Ibiquera resgatou a Festa de São João

Muita empolgação popular com as famílias ibiquerenses vindo à praça pública para curtir e dançar o primeiro forró junino promovido integralmente pela Prefeitura de Ibiquera, nos dias 23 e 24, resgatando a tradição festiva abandonada por muitos anos. Foram dois dias de muitas atrações e forró puxado, com o povão dançando na Praça São José, onde foi montado o circuito da Vila Ibi, quando a galera fungou gostoso no cangote das cabrochas durante o arrasta-pé até o dia raiar.

No mega palco montado na Vila Ibi desfilaram as bandas Chapéu de Couro, Sala de Reboco, Zumbelê, Três Parentes, Donos da Farra e o forrozeiro Edy Xote e Banda. Muitos conterrâneos homenagearam o prefeito Ivan Cláudio de Almeida (PMDB) pela ação de resgate da tradição junina na cidade.

Com um repertório do forró tradicional, o cantor Edy Xote interpretou sucessos como “Caboclo Sonhador” e “Sou o Forró”, além da canção autoral “Meu Aconchego”, levando o público a dançar um forró animado.

Recursos próprios

A Prefeitura montou a festa utilizando exclusivamente dos recursos próprios, apesar do município ter uma baixa receita de 0.6 do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Enfrentando dificuldades financeiras, O prefeito Ivan Almeida esclareceu o porque da sua coragem e determinação em resgatar o São João:

“Primeiro porque nosso povo trabalhador merece um momento de alegria e muita paz; segundo, porque quando a Prefeitura aplica o dinheiro do povo com cuidado e transparência, sempre sobra coragem pro prefeito fazer mais”.

Animação geral

O primeiro dia do São João Ibiquerense começou no Assentamento Munduri, marcado por muita animação, com desfile de quadrilhas e show musical com a Banda Chapéu de Couro. Enquanto na sede, a festança junina contou com a montagem da Vila Ibi onde foram servidos licores, quentões, amendoim cozido e mitos licores de todos os sabores.

No Mercado Municipal concentrou-se o tradicional forró pé de serra, que atraiu muitos casais de forrozeiros, que dançaram ao som da sanfona, zabumba e triângulo. O forró do Arraiá da Ibi foi tão animado, que até o prefeito Ivan Almeida, a 1ª Dama Simone, seus familiares e muitos amigos brincaram na praça até o sol raiar.