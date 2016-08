Com boa infraestrutura o Loteamento Grande Bahia oferece lotes a preços populares

Com ruas previamente pavimentadas, acesso a água e energia, em ambiente panorâmico com privilegiada vista para a cidade, o Loteamento Grande Bahia foi lançado em grande estilo pela Imobiliária Itibiraba, ofertando lotes a preços populares com parcelas de R$168 Reais mensais. Muita gente compareceu ao ato de lançamento, adquirindo seus lotes e projetando construir a futura moradia em novo ambiente de expansão urbana da cidade.

O empresário José Carlos Nunes Silva, sócio diretor da Imobiliária Itibiraba, brindou com os convidados o sucesso do empreendimento Ele salientou que “o Loteamento Grande Bahia, foi preparado com ótima infraestrutura para ofertar lotes a preços populares, visando garantir à população o direito de morar bem por um custo mais baixo”.

Para abrilhantar o evento e prestigiar os clientes e centenas de convidados, a Imobiliária Itibiraba serviu farto café da manhã com os sabores da culinária junina.