Com a candidatura autorizada pela Justiça, Cezar de Adério desmoraliza as mentiras de Galego em Milagres

A justiça demonstrou mais uma vez, para o prefeito de Milagres Raimundo Souza da Silva, o vulgo Galego, que a mentira e a corrupção têm pernas curtas. No dia 9 de setembro a juíza eleitoral Catucha Moreira Gidi, titular da 193ª Zona Eleitoral de Iaçu, sentenciou que o candidato Cezar Rotondano Machado, o popular Cezar de Adério (PP), está devidamente habilitado e livre para concorrer ao cargo de prefeito nestas eleições. Esta decisão da juíza, que também autorizou a candidatura de Marcos Queiroz (PMDB), a vice-prefeito, desmascarou a mentira do velho alcaide que, durante a semana passada, anunciou em palanque que a candidatura de César não passava do domingo.

Apoiando a candidatura chapa branca de Dona Rosimeire Andrade Nogueira Souza Rosa, que não consegue decolar, o prefeito demonstra que “está desesperado com o crescimento da campanha de César e Marcos”, afirma o eleitor Mirandinha Santos. Os meios políticos locais tem observado que a candidata chapa branca não decola do segundo lugar, pois vem sendo rejeitada pela opinião pública de Milagres, por conta do grande desgaste do prefeito e sua desmoralização pública.

Sentença a favor de César

A juíza eleitoral Catucha Gidi determinou em sua sentença, de apenas uma lauda, que seja registrada a candidatura de Cezar “para concorrer às eleições de 2016, para o cargo de prefeito, com o número e opções de nome e coligação indicados na RRC nº 01”, contrariando todas as mentiras que foram divulgadas pelo alcaide nos jornais da região.

Observam os juristas, que a RRC (Pedido de Registro de Candidatura) foi devidamente preenchida e protocolada no prazo legal. E, para contrariar o pedido de impugnação apresentado pela coligação liderada pelo prefeito, a promotora pública substituta, Nataly Santos Araújo, apresentou junto ao processo, o parecer favorável a candidatura de César, considerando-o apto a concorrer ao pleito, pois não apresenta indícios de inelegibilidade.

Citando a manifestação do MP, a magistrada decidiu: “… não verifico óbices ao registro da candidatura de Cezar Rotondano Machado ao cargo de Prefeito na Administração Municipal de Milagres-Ba”. No parágrafo seguinte, revelando que para a justiça eleitoral o que importa é garantir ao povo o direito de livre escolha do seu candidato, a juíza determinou na sua sentença: “Registre-se a candidatura de Cezar Rotondano Machado para concorrer s eleições de 2016, para o cargo de prefeito…”

Decadência politica

Relembra o candidato a vice-prefeito, Marcos Queiroz, que o prefeito Raimundo Souza da Silva, o vulgo Galego, conhecido por sua forma autoritária e centralizadora de administrar e mandar, encontra-se em pleno declínio político depois que foi desmoralizado pela ordem de prisão, determinada pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, no mês de julho. A sentença do TJBA apreciou denúncia oferecida pelo Núcleo de Investigação de Crimes Atribuídos a Prefeitos (CAP) do Ministério Público Estadual, que também condenou o seu afilhado político, o médico e ex-prefeito do município, João Evandro Silva Santos, acusados pelo MP de “utilizar indevidamente bens, recursos e serviços municipais para viabilizar a organização de eventos em que eram distribuídos, cestas básicas e dinheiro, visando enaltecer e cultuar a personalidade política de gestor”. Os crimes ocorreram no decorrer dos anos de 2001 a 2004 e 2005 a 2007. “O povo de Milagres não esquecerá dessa onda de corrupção, por isso não aceita votar em nenhum candidato apresentado por Galego”, alfinetou Marcos Queiroz.