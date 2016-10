Com 4.597 votos de frente, os jovens Fábio e Marlon derrotam o mandonismo de Rochinha em Seabra

Com uma vitória esmagadora somando 67,94% dos votos válidos das urnas, o jovem empreendedor Fábio Lago Sul, do partido Rede Sustentabilidade, derrotou o candidato apoiado pelo atual prefeito Rochinha, o médico Doutor Fábio, que somou apenas 32, 06%. Foram 16.280 votos elegendo Fábio Mirando Oliveira para prefeito e o jovem Marlon Medeiros Leite a vice-prefeito, contra 7.683 sufrágios do médico.

A construção de um projeto por uma cidade melhor com a participação direta da comunidade, desde a escolha de um nome para a candidatura até a elaboração de um plano de governo, fez com que Fábio Lago Sul mudasse completamente a história política de Seabra, mesmo sem ter alguma experiência política. Articulando com habilidade a campanha, conseguiu construir uma forte aliança com o ex-prefeito Dálvio Pina Leite, cujo grupo político indicou o nome do seu filho Marlon, para compor a chapa como candidato na vice. Com o apoio maciço da população, o candidato da Rede Sustentabilidade venceu as eleições no município.

Nascido e criado na zona rural

Natural de Seabra, Fábio Lago Sul tem 36 anos e viveu boa parte de sua vida na zona rural. Vindo de uma família que tinha o pai caminhoneiro e a mãe lavradora, o prefeito eleito também atuou em diversas áreas ao longo de sua formação. Após a conclusão do Ensino Médio, também exerceu o ofício do pai e depois atuou como professor da Rede Pública de Ensino.

Formado em Ciências Contábeis, o prefeito eleito foi servidor público municipal concursado. Nesse período, lecionou como voluntário em cursinhos pré-vestibular. Em 2006, iniciou a construção do Loteamento Lago Sul, dinamizando o estilo de morar em Seabra, cidade reconhecida como polo geográfico e comercial da Chapada Diamantina.