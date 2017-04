Cidade decorada prepara os últimos detalhes para a Festa dos Vaqueiros de Milagres

Com um ritmo acelerado os secretários e trabalhadores da Prefeitura estão preparando e montado os últimos detalhes para que a Festa dos Vaqueiros do Governo da Reconstrução de Milagres aconteça com sucesso total nos próximos dias 28, 29 e 30, quando a cidade estará recendendo milhares de turistas e visitantes, além dos vaqueiros e cavaleiros que virão de todas as regiões da Bahia.

A empresa produtora de palcos, sons e cenários da festa, já montou o megapalco, onde grandes nomes da musica nordestina estarão se apresentando, como os consagrados forrozeiros Alcymar Monteiro, Adelmário Coelho, Tayrone Cigano, Danniel Vieira e mais quinzes atrações dentre bandas musicais de sucesso, duplas sertanejas e grupos regionais.

O prefeito Cézar de Adério (PP) e o vice-prefeito Marcos Queiroz (PMDB) estão diretamente envolvidos na coordenação e montagem dos eventos, sempre presentes nas fases de montagem da festa.

Decoração do circuito da festa

Dois grandes palcos já estão montados na praça de eventos e muitos toldos vão abrigar os barraqueiros com seus serviços de bebidas, refeições e lanches, compondo a Praça de Alimentação ao longo da Avenida João Leão Sales. Dois portais darão acesso ao circuito da festa, cujo acesso será controlado por forte policiamento, prevendo-se a inspeção dos visitantes através detectores de metais.

A decoração toma conta do centro da cidade e apresenta luminárias estilizadas, tendo como tema a saga do vaqueiro e as tradições dos festejos do interior nordestino.