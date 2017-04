Chuvas encheram as cachoeiras e rios animando o turismo na Chapada Diamantina

A chuvas da semana passada até o domingo, no alto da Chapada Diamantina, especialmente no município de Mucugê, provocaram belos espetáculos das cachoeiras e rios que transbordaram e motivaram a visitação e o turismo ecológico na região. O belo espetáculo do canto das águas em sua animadas corredeiras, tem motivado as selfies, fotografias e vídeos dos entusiasmados turistas e moradores.

O reflexo das fortes chuvas nos alto espigões da Serra do Cincorá deu nova vida ao Rio Paraguaçu, cuja vazão cresceu nos últimos dias, superando momentaneamente a crise hídrica que já afetava seu leito.

Cachoeiras

Fotos enviadas para nossa redação, pelos guias da Associação de Condutores de Visitantes de Mucugê – ACVM, que soma 38 guias cadastrados, demonstram a força das águas em meio aos vales e precipícios vertiginosos por onde várias cachoeiras precipitam-se.

Os guias revelam habilidade na condução dos visitantes e ofertam orientações de segurança para os turistas nesta época das cheias, cujo risco de acidente é crescente, diante do volume das águas nas corredeiras.

Requer esforço físico para visitar as imponentes cachoeiras da região. A Cachoeira da Fumacinha é recompensado pelos seus 100 m de queda d’água unidos a uma bela trilha com cânions de até 280 m de altura, poços e cachoeiras menores. Por estar dentro do Parque Municipal, é necessário contratar um guia de turismo do município para ter acesso ao local.