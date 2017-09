Chega ao fim ocupação policial no Engenho Velho da Federação em Salvador

Chegou ao fim, na noite deste domingo (3), a ocupação policial no Engenho Velho da Federação, dois dias depois do início da operação. A permanência dos policiais na região terminou com nove pessoas presas e uma morte, durante confronto na última sexta-feira (1º). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), todos os suspeitos foram flagrados com armas e drogas. O objetivo da operação era enfraquecer o poder de duas facções criminosas no bairro: o Comando da Paz (CP) e o Bonde do Maluco (BDM)

Fonte: Voz da Bahia